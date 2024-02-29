https://sputniknews.com.tr/20240229/hollandada-fvd-partisinden-ukraynaya-asker-gonderilmesine-engel-olun-cagrisi-1081209092.html
Hollanda’da FvD partisinden ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesine engel olun’ çağrısı
Hollanda’da FvD partisinden ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesine engel olun’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Hollanda’da Avrupa Birliği karşıtı sağ parti Demokrasi için Forum (FvD), askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesini engelleme çağrısını içeren imza kampanyası... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T11:22+0300
2024-02-29T11:22+0300
2024-02-29T11:22+0300
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FvD partisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bunu ne pahasına olursa olsun önlememiz gerekiyor. Hollanda ordusunun Rusya'ya karşı aşılamaz bir savaşta savaşmasına ve ölmesine izin vermemeliyiz. Barış çağrısı her zamankinden daha önemli” ifadesine yer verildi.Dün akşam saatlerinde başlatılan imza kampanyası şu ana kadar 12 binden fazla imza topladı.Daha önce Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, Hollandalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi konusun henüz bir şey söylemek için erken olduğunu dile getirmişti. Ama tüm olasılıkların açık olduğunu söyleyen Eichelsheim, “Ukrayna’ya en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğimize bakmamız lazım” demişti.Paris’te gerçekleşen Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/stoltenbergden-ukraynaya-asker-gonderilecek-mi-sorusuna-yanit-1081146954.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, emmanuel macron, almanya, hollanda, fvd, yabancı asker, nato
ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, emmanuel macron, almanya, hollanda, fvd, yabancı asker, nato
Hollanda’da FvD partisinden ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesine engel olun’ çağrısı
Hollanda’da Avrupa Birliği karşıtı sağ parti Demokrasi için Forum (FvD), askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesini engelleme çağrısını içeren imza kampanyası başlattı.
FvD partisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bunu ne pahasına olursa olsun önlememiz gerekiyor. Hollanda ordusunun Rusya'ya karşı aşılamaz bir savaşta savaşmasına ve ölmesine izin vermemeliyiz. Barış çağrısı her zamankinden daha önemli” ifadesine yer verildi.
Dün akşam saatlerinde başlatılan imza kampanyası şu ana kadar 12 binden fazla imza topladı.
Daha önce Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, Hollandalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi konusun henüz bir şey söylemek için erken olduğunu dile getirmişti. Ama tüm olasılıkların açık olduğunu söyleyen Eichelsheim, “Ukrayna’ya en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğimize bakmamız lazım” demişti.
Paris’te gerçekleşen Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti.