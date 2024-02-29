https://sputniknews.com.tr/20240229/hollandada-fvd-partisinden-ukraynaya-asker-gonderilmesine-engel-olun-cagrisi-1081209092.html

Hollanda’da FvD partisinden ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesine engel olun’ çağrısı

Hollanda’da FvD partisinden ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesine engel olun’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Hollanda’da Avrupa Birliği karşıtı sağ parti Demokrasi için Forum (FvD), askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesini engelleme çağrısını içeren imza kampanyası... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T11:22+0300

2024-02-29T11:22+0300

2024-02-29T11:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

emmanuel macron

almanya

hollanda

fvd

yabancı asker

nato

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FvD partisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bunu ne pahasına olursa olsun önlememiz gerekiyor. Hollanda ordusunun Rusya'ya karşı aşılamaz bir savaşta savaşmasına ve ölmesine izin vermemeliyiz. Barış çağrısı her zamankinden daha önemli” ifadesine yer verildi.Dün akşam saatlerinde başlatılan imza kampanyası şu ana kadar 12 binden fazla imza topladı.Daha önce Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, Hollandalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi konusun henüz bir şey söylemek için erken olduğunu dile getirmişti. Ama tüm olasılıkların açık olduğunu söyleyen Eichelsheim, “Ukrayna’ya en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğimize bakmamız lazım” demişti.Paris’te gerçekleşen Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240227/stoltenbergden-ukraynaya-asker-gonderilecek-mi-sorusuna-yanit-1081146954.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, emmanuel macron, almanya, hollanda, fvd, yabancı asker, nato