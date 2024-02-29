https://sputniknews.com.tr/20240229/firat-tanis-eski-sevgilisi-iklim-tamkanin-iddialarina-iliskin-ilk-kez-konustu-1081226496.html
Fırat Tanış, İklim Tamkan'ın uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından ilişkin ilk kez konuştu
Fırat Tanış, İklim Tamkan'ın uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından ilişkin ilk kez konuştu
Sputnik Türkiye
Oyuncu Fırat Tanış eski sevgilisi İklim Tamkan'ın uzaklaştırma kararı aldığını açıklaması üzerine bir mesaj yayımladı. Tanış, "Bu zincirin sessiz bir halkası... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T16:48+0300
2024-02-29T16:48+0300
2024-02-29T17:28+0300
yaşam
fırat tanış
psikolojik
baskı
kanun
kadına şiddet
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2022 yılında 8 yıllık evliliğini noktalayan Fırat Tanış, ayrılığın ardından piyanist İklim Tamkan ile ilişki yaşamaya başladı. Çift 2023 eylül ayında ayrıldı ancak İklim Tamkan'ın iddialarına göre Tanış, peşini bırakmayıp psikolojik şiddet uyguladı.Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Tamkan'ın uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurmasının ardından gözler Fırat Tanış'a çevrilmişti. Tanış, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.'Bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum'
https://sputniknews.com.tr/20240228/gonca-vuslateriden-firat-tanis-ile-ilgili-aciklama-defterin-sayfalarini-aralardim-da-1081190167.html
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fırat tanış, psikolojik, baskı, kanun, kadına şiddet
fırat tanış, psikolojik, baskı, kanun, kadına şiddet
Fırat Tanış, İklim Tamkan'ın uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından ilişkin ilk kez konuştu
16:48 29.02.2024 (güncellendi: 17:28 29.02.2024)
Oyuncu Fırat Tanış eski sevgilisi İklim Tamkan'ın uzaklaştırma kararı aldığını açıklaması üzerine bir mesaj yayımladı. Tanış, "Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum" diyen Tamkan'ın iddialarına "Sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır." sözleriyle yanıt verdi.
2022 yılında 8 yıllık evliliğini noktalayan Fırat Tanış, ayrılığın ardından piyanist İklim Tamkan ile ilişki yaşamaya başladı. Çift 2023 eylül ayında ayrıldı ancak İklim Tamkan'ın iddialarına göre Tanış, peşini bırakmayıp psikolojik şiddet uyguladı.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Tamkan'ın uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurmasının ardından gözler Fırat Tanış'a çevrilmişti. Tanış, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.
'Bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum'
"Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bilinmesini isterim ki; sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum. Kamuoyuna saygılarımla Nuri Fırat Tanış "