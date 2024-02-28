https://sputniknews.com.tr/20240228/gonca-vuslateriden-firat-tanis-ile-ilgili-aciklama-defterin-sayfalarini-aralardim-da-1081190167.html

Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış ile ilgili açıklama: 'Defterin sayfalarını aralardım da'

Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış ile ilgili açıklama: 'Defterin sayfalarını aralardım da'

Sputnik Türkiye

Eski sevgilisi piyanist İklim Tamkan tarafından hakkında uzaklaştırma kararı alınan oyuncu Fırat Tanış ile ilgili Gonca Vuslateri'den 'Defterin sayfalarını... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T17:46+0300

2024-02-28T17:46+0300

2024-02-28T17:46+0300

türkiye

gonca vuslateri

fırat tanış

kadına şiddet

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Oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından İklim Tamkan'ın uzaklaştırma kararı ile ilgili haberlere yönelik bir yorumda bulundu.Fırat Tanış'a kastederek "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" diyen Vuslateri şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240227/piyanist-iklim-tamkandan-oyuncu-firat-tanis-hakkinda-uzaklastirma-karari--1081157802.html

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Sputnik Türkiye

gonca vuslateri, fırat tanış, kadına şiddet