https://sputniknews.com.tr/20240228/gonca-vuslateriden-firat-tanis-ile-ilgili-aciklama-defterin-sayfalarini-aralardim-da-1081190167.html
Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış ile ilgili açıklama: 'Defterin sayfalarını aralardım da'
Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış ile ilgili açıklama: 'Defterin sayfalarını aralardım da'
Sputnik Türkiye
Eski sevgilisi piyanist İklim Tamkan tarafından hakkında uzaklaştırma kararı alınan oyuncu Fırat Tanış ile ilgili Gonca Vuslateri'den 'Defterin sayfalarını... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T17:46+0300
2024-02-28T17:46+0300
2024-02-28T17:46+0300
türkiye
gonca vuslateri
fırat tanış
kadına şiddet
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Oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından İklim Tamkan'ın uzaklaştırma kararı ile ilgili haberlere yönelik bir yorumda bulundu.Fırat Tanış'a kastederek "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" diyen Vuslateri şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240227/piyanist-iklim-tamkandan-oyuncu-firat-tanis-hakkinda-uzaklastirma-karari--1081157802.html
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gonca vuslateri, fırat tanış, kadına şiddet
gonca vuslateri, fırat tanış, kadına şiddet
Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış ile ilgili açıklama: 'Defterin sayfalarını aralardım da'
Eski sevgilisi piyanist İklim Tamkan tarafından hakkında uzaklaştırma kararı alınan oyuncu Fırat Tanış ile ilgili Gonca Vuslateri'den 'Defterin sayfalarını aralardım da' ifadelerinin yer aldığı bir açıklama geldi. Vuslateri "Terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" dedi.
Oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından İklim Tamkan'ın uzaklaştırma kararı ile ilgili haberlere yönelik bir yorumda bulundu.
Fırat Tanış'a kastederek "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" diyen Vuslateri şu ifadelere yer verdi:
"Defterin sayfalarını aralardım da.. gebelikte kendimi geremem.. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz “görülüyor” hissi... Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem. Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur."
"Bir şiddet failinin mağduru kadına “bu zamana kadar nerdeydin, neden sustun” demenin psikolojide bir “anlam karmaşası” yoktur. Profesyonel bir hekim suskunluğun hikayesini de inceler. ne vakit kişi hazırsa o vakit konuşur. Tanıklık da dahildir buna."