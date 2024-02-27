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Piyanist İklim Tamkan'dan oyuncu Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı
Piyanist İklim Tamkan'dan oyuncu Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı
Sputnik Türkiye
Piyanist İklim Tamkan, oyuncu Fırat Tanış'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve takipte bulunduğu... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T23:03+0300
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fırat tanış
türkiye
uzaklaştırma
şiddet
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Piyanist İklim Tamkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bilgisini paylaştı."Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat Tanış’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum" diyen Tamkan şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220210/firat-tanisin-8-yillik-evliligi-5-dakikada-bitti-1053691522.html
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fırat tanış, uzaklaştırma, şiddet
fırat tanış, uzaklaştırma, şiddet

Piyanist İklim Tamkan'dan oyuncu Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı

23:03 27.02.2024 (güncellendi: 23:16 27.02.2024)
© Fotoğraf / Sosyal medyaİklim Tamkan Fırat Tanış
İklim Tamkan Fırat Tanış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© Fotoğraf / Sosyal medya
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Piyanist İklim Tamkan, oyuncu Fırat Tanış'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını duyurdu.
Piyanist İklim Tamkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bilgisini paylaştı.
"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat Tanış’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum" diyen Tamkan şunları ifade etti:

"Yaşadığım bu tecrübe benim için “yanlış bir seçimdi” deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir.

Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. Çünkü hiç korkmuyorum."

Fırat Tanış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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