https://sputniknews.com.tr/20240229/esine-kizan-kisi-arabasini-bos-arazide-atese-verdi-1081221361.html
Eşine kızan kişi arabasını boş arazide ateşe verdi
Eşine kızan kişi arabasını boş arazide ateşe verdi
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde Ahmet B., eşine ait otomobili boş tarlada yaktı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T15:01+0300
2024-02-29T15:01+0300
2024-02-29T15:01+0300
türkiye
antalya
serik
otomobil
yakma
yangın
eş
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Ahmet B., aralarında yaşanan sorun nedeniyle kızdığı eşine ait otomobili Akçaalan Mahallesi'ndeki boş tarlada ateşe verdiği belirtildi. Otomobili yakan şahsın hadise sonrası olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, söndürülen araç tamamen kullanılamaz hale geldi.Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet B., ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/kahvehanede-siyaset-konusmak-yasak-1-bucuk-aydir-kavga-yok-1081219046.html
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antalya, serik, otomobil, yakma, yangın, eş
antalya, serik, otomobil, yakma, yangın, eş
Eşine kızan kişi arabasını boş arazide ateşe verdi
Antalya'nın Serik ilçesinde Ahmet B., eşine ait otomobili boş tarlada yaktı.
Ahmet B., aralarında yaşanan sorun nedeniyle kızdığı eşine ait otomobili Akçaalan Mahallesi'ndeki boş tarlada ateşe verdiği belirtildi. Otomobili yakan şahsın hadise sonrası olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, söndürülen araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet B., ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.