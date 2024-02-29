https://sputniknews.com.tr/20240229/esine-kizan-kisi-arabasini-bos-arazide-atese-verdi-1081221361.html

Eşine kızan kişi arabasını boş arazide ateşe verdi

Eşine kızan kişi arabasını boş arazide ateşe verdi

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesinde Ahmet B., eşine ait otomobili boş tarlada yaktı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T15:01+0300

2024-02-29T15:01+0300

2024-02-29T15:01+0300

türkiye

antalya

serik

otomobil

yakma

yangın

eş

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Ahmet B., aralarında yaşanan sorun nedeniyle kızdığı eşine ait otomobili Akçaalan Mahallesi'ndeki boş tarlada ateşe verdiği belirtildi. Otomobili yakan şahsın hadise sonrası olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, söndürülen araç tamamen kullanılamaz hale geldi.Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet B., ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240229/kahvehanede-siyaset-konusmak-yasak-1-bucuk-aydir-kavga-yok-1081219046.html

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antalya, serik, otomobil, yakma, yangın, eş