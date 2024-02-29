https://sputniknews.com.tr/20240229/kahvehanede-siyaset-konusmak-yasak-1-bucuk-aydir-kavga-yok-1081219046.html

Kahvehanede 'siyaset' konuşmak yasak: '1 buçuk aydır kavga yok'

Kahvehanede 'siyaset' konuşmak yasak: '1 buçuk aydır kavga yok'

Sputnik Türkiye

Adana’da bir kahvehaneci, dükkanına gelen müşterilerin sık sık kavga etmesi sebebiyle dükkanda siyaset konuşulmasını yasakladı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T14:00+0300

2024-02-29T14:00+0300

2024-02-29T14:00+0300

türkiye

adana

kahve

kahvehane

yasak

siyaset

din

ırk

çay ocağı

dil

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Konuya ilişkin kuralları tek tek yazdığı kağıdı duvara asan kahvehaneci, gelen müşterilere 'din, dil, ırk' başta olmak üzere siyaset tartışmayı ve küfür etmeyi yasakladığını ilan etti.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde kahvehane işleten Zeki Akkurt, müşterilerinin kavga etmesi ve aralarının bozulması sebebiyle bizi dizi önlem aldı.'1 buçuk aydır kavga yok'Medyaya konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akkurt, çay ocağına gelen esnafın sürekli siyaset yaptığını, bu yüzden de kahvehanede kavga ettiklerini belirterek, “Çok tartışma ve kavga çıkıyor, bu durumun önüne geçebilmek açısından böyle bir karar aldık. Bu durumdan yüzde 100 memnunuz. Ortalama bir buçuk ay önce bu yazıyı astık ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı" dedi. İnsanların birbirini kırmasının çok yanlış olduğunu ve bütün esnafın da bu kararı almasını istediğini aktaran Akkurt, "Kavga ve tartışma olmaması sebebiyle bu durum kahveye gelen vatandaşların da hoşuna gidiyor. Din, dil, siyaset gibi sebeplerden tartışmalar ve kavgalar çıktı; böyle olunca ben müşterilerimi kaybettim, insanlar birbirlerini kırdı. Dolayısıyla biz de böyle bir karar aldık. Böyle konular birbirimizi kırmaya değmez. Bütün kahvehanelerde bu uygulamanın yapılmasını isterim; kavganın ve tartışmanın önüne geçebiliyoruz” cümlelerini kaydetti.'Artık dertleşiyoruz'Müşterilerden ise uygulamadan memnun olduğunu söyledi.Kahvehaenin müdavimlerinden olan bir müşteri, kahvehanede artık futbolun konuşulup insanların birbiriyle dertleştiğini ifade ederek, “Burada ve çevre genelinde bu konulardan kaynaklı aşırı derecede tartışma oluyordu, gerek yok böyle şeylere. Bu uygulamanın yapılması kesinlikle iyi oldu. İnsanlar sinirlenip birbirlerinin kalbini kırıyor. Artık bu konular olmayınca futbol konuşuyoruz, dertleşiyoruz, şakalaşıyoruz; bizim için daha iyi oldu bu konular. Böylelikle kafamız gayet rahat, sohbetimiz rahatladı. İnsanlar artık kalp kırmıyor, birbirleri ile vakit geçiriyorlar” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240217/kutahyada-30-yillik-cay-evi-isletmecisi-musterilerin-siyaset-konusmasini-yasakladi-1080822815.html

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adana, kahve, kahvehane, yasak, siyaset, din, ırk, çay ocağı, dil