https://sputniknews.com.tr/20240229/disislerinden-israilin-saldirisina-kinama-1081239212.html
Dışişleri: İsrail insanlığa işlemekte olduğu karşı suçlara bir yenisini eklemiştir
Dışişleri: İsrail insanlığa işlemekte olduğu karşı suçlara bir yenisini eklemiştir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail, Nabulsi Meydanı'ndaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir" açıklaması... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024-02-29T22:38+0300
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israil, dışişleri bakanlığı
israil, dışişleri bakanlığı
Dışişleri: İsrail insanlığa işlemekte olduğu karşı suçlara bir yenisini eklemiştir
22:38 29.02.2024 (güncellendi: 22:43 29.02.2024)
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Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail, Nabulsi Meydanı'ndaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir" açıklaması yapıldı.