https://sputniknews.com.tr/20240229/bmgk-gazze-gundemiyle-toplaniyor-1081236988.html
BMGK Gazze gündemiyle toplanıyor
BMGK Gazze gündemiyle toplanıyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki son gelişmeleri ele almak üzere toplanacak. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T21:16+0300
2024-02-29T21:16+0300
2024-02-29T21:22+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
BMGK Gazze gündemiyle toplanıyor
21:16 29.02.2024 (güncellendi: 21:22 29.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki son gelişmeleri ele almak üzere toplanacak.