https://sputniknews.com.tr/20240229/cekya-basbakani-fiala-avrupada-hic-kimse-ukraynaya-asker-gondermek-niyetinde-degil-1081238374.html
Çekya Başbakanı Fiala: Avrupa’da hiç kimse Ukrayna’ya asker göndermek niyetinde değil
Çekya Başbakanı Fiala: Avrupa’da hiç kimse Ukrayna’ya asker göndermek niyetinde değil
Sputnik Türkiye
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Avrupa’da hiç kimsenin Ukrayna’ya asker göndermek niyetinde olmadığını belirtti. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T22:23+0300
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Çek Haber Ajansı’nın (CTK) haberine göre, Çekya Başbakanı Fiala, parlamentoda yaptığı konuşmada Avrupa’da hiç kimsenin Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini söyledi.Habere göre Fiala, muhalif milletvekillerinin ilgili sorusuna, “Avrupa’da hiç kimse Ukrayna’ya asker göndermek niyetinde değil” yanıtını verdi.Çek Başbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’te düzenlenen son zirvede bu fikri gündeme getirdiğini ve bu önerinin toplantıda ‘asgari olarak tartışılan konu’ olduğunu sözlerine ekledi.Haberde ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Federal Meclis’e yönelik konuşmasında NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermeleri durumunda nükleer bir çatışmayı tetikleme riskiyle karşı karşıya olduklarını söylediğinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20240229/rus-hava-savunma-gucleri-kirim-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1081226833.html
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çekya, petr fiala, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna ordusu
çekya, petr fiala, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna ordusu
Çekya Başbakanı Fiala: Avrupa’da hiç kimse Ukrayna’ya asker göndermek niyetinde değil
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Avrupa’da hiç kimsenin Ukrayna’ya asker göndermek niyetinde olmadığını belirtti.
Çek Haber Ajansı’nın (CTK) haberine göre, Çekya Başbakanı Fiala, parlamentoda yaptığı konuşmada Avrupa’da hiç kimsenin Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini söyledi.
Habere göre Fiala, muhalif milletvekillerinin ilgili sorusuna, “Avrupa’da hiç kimse Ukrayna’ya asker göndermek niyetinde değil” yanıtını verdi.
Çek Başbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’te düzenlenen son zirvede bu fikri gündeme getirdiğini ve bu önerinin toplantıda ‘asgari olarak tartışılan konu’ olduğunu sözlerine ekledi.
Haberde ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Federal Meclis’e yönelik konuşmasında NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermeleri durumunda nükleer bir çatışmayı tetikleme riskiyle karşı karşıya olduklarını söylediğinin altı çizildi.