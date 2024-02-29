https://sputniknews.com.tr/20240229/rus-hava-savunma-gucleri-kirim-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1081226833.html
Rus hava savunma güçleri Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rus hava savunma güçleri Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Kırım üzerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T17:25+0300
2024-02-29T17:25+0300
2024-02-29T17:25+0300
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
kırım
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın saat 15.45 sıralarında Rusya’daki hedeflere yönelik gerçekleştirmeye çalıştığı İHA’lı saldırı girişimi Rus hava savunma güçleri tarafından önlendi.Açıklamada, “Saat 15.45 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Kırım Cumhuriyeti topraklarının üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240229/rusya-ukrayna-ordusu-son-bir-gunde-bin-300e-yakin-askerini-kaybetti-1081224645.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), kırım, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), kırım, rusya, rusya savunma bakanlığı
Rus hava savunma güçleri Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Kırım üzerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın saat 15.45 sıralarında Rusya’daki hedeflere yönelik gerçekleştirmeye çalıştığı İHA’lı saldırı girişimi Rus hava savunma güçleri tarafından önlendi.
Açıklamada, “Saat 15.45 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Kırım Cumhuriyeti topraklarının üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.