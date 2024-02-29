https://sputniknews.com.tr/20240229/canakkale-bogazi-bir-kez-daha-gemi-trafigine-kapatildi--1081234759.html

Çanakkale Boğazı bir kez daha gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı bir kez daha gemi trafiğine kapatıldı

Sputnik Türkiye

Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T19:38+0300

2024-02-29T19:38+0300

2024-02-29T19:39+0300

çanakkale boğazı

türkiye

trafik

kapalı

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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20240229/canakkale-bogazi-yeniden-gemi-gecislerine-acildi-1081229414.html

çanakkale boğazı

türkiye

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çanakkale boğazı, trafik, kapalı