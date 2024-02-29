https://sputniknews.com.tr/20240229/canakkale-bogazi-bir-kez-daha-gemi-trafigine-kapatildi--1081234759.html
Çanakkale Boğazı bir kez daha gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı bir kez daha gemi trafiğine kapatıldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T19:38+0300
2024-02-29T19:38+0300
2024-02-29T19:39+0300
çanakkale boğazı
türkiye
trafik
kapalı
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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/canakkale-bogazi-yeniden-gemi-gecislerine-acildi-1081229414.html
çanakkale boğazı
türkiye
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çanakkale boğazı, trafik, kapalı
çanakkale boğazı, trafik, kapalı
Çanakkale Boğazı bir kez daha gemi trafiğine kapatıldı
19:38 29.02.2024 (güncellendi: 19:39 29.02.2024)
Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.