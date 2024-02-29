https://sputniknews.com.tr/20240229/canakkale-bogazi-yeniden-gemi-gecislerine-acildi-1081229414.html
Çanakkale Boğazı yeniden gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı yeniden gemi geçişlerine açıldı
Sputnik Türkiye
Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T17:43+0300
2024-02-29T17:43+0300
2024-02-29T17:43+0300
türkiye
çanakkale boğazı
gemi
transit
boğaz
sis
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Dün boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın 17.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.Sisin etkisinin kaybolmasıyla boğaz trafiği yaklaşık 22 saat sonra transit geçişlere açıldı.Boğaz girişinde bekletilen gemilerin sırayla geçişe başladığı bildirildi.
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çanakkale boğazı, gemi, transit, boğaz, sis
çanakkale boğazı, gemi, transit, boğaz, sis
Çanakkale Boğazı yeniden gemi geçişlerine açıldı
Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Dün boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın 17.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Sisin etkisinin kaybolmasıyla boğaz trafiği yaklaşık 22 saat sonra transit geçişlere açıldı.
Boğaz girişinde bekletilen gemilerin sırayla geçişe başladığı bildirildi.