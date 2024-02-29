https://sputniknews.com.tr/20240229/bkm-ocak-ayi-verilerini-acikladi-kartli-odemelerde-gecen-yilin-ayni-ayina-gore-yuzde-118-artis-1081226034.html
BKM ocak ayı verilerini açıkladı: Kartlı ödemelerde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118 artış
BKM ocak ayı verilerini açıkladı: Kartlı ödemelerde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118 artış
Sputnik Türkiye
Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM), ocak ayının verilerine göre kartlı ödemeler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118 artış gösterdi ve 970.1 milyar lira... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T16:29+0300
2024-02-29T16:29+0300
2024-02-29T16:29+0300
ekonomi
bkm
bankalararası kart merkezi
kredi kartı
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BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970.1 milyar liraya ulaştı.Kartlı ödemelerin 810.9 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 141.1 milyar lirasında banka kartları, 18.1 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.Verilere göre ayrıca ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 119 milyon, banka kartı sayısı 190.5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91.1 milyon oldu.Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 17'lik, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış kaydedildi.Kart sayısı ise 400.6 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 126, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240228/kredi-karti-kullananlara-uzmanindan-uyari-fiyat-artisi-sonrasi-geri-odeme-alinabilir-mi-1081164482.html
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BKM ocak ayı verilerini açıkladı: Kartlı ödemelerde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118 artış
Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM), ocak ayının verilerine göre kartlı ödemeler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118 artış gösterdi ve 970.1 milyar lira oldu. Ocak ayında kredi kartı ile yapılan ödeme miktarı ise 810.9 milyar lira olarak gerçekleşti.
BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970.1 milyar liraya ulaştı.
Kartlı ödemelerin 810.9 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 141.1 milyar lirasında banka kartları, 18.1 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Verilere göre ayrıca ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 119 milyon, banka kartı sayısı 190.5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91.1 milyon oldu.
Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 17'lik, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış kaydedildi.
Kart sayısı ise 400.6 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 126, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 oldu.