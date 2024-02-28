https://sputniknews.com.tr/20240228/kredi-karti-kullananlara-uzmanindan-uyari-fiyat-artisi-sonrasi-geri-odeme-alinabilir-mi-1081164482.html

Kredi kartı kullananlara uzmanından uyarı: Fiyat artışı sonrası geri ödeme alınabilir mi?

Kredi kartı kullananlara uzmanından uyarı: Fiyat artışı sonrası geri ödeme alınabilir mi?

Sputnik Türkiye

Kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler hala gündemde. Son günlerde, medyada sık sık kredi kartlarına taksit sınırlaması getirileceği haberleri yer alıyor... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T07:39+0300

2024-02-28T07:39+0300

2024-02-28T07:39+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi kartı aidatı

ödeme

asgari ücret

asgari geçim

fatih karahan

uzman

yorum

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg

Bankaların müşterilerinden yıllık kredi kartı kullanımları kapsamında aldığı aidat ücretleri, yaşanan yüzde 70'lik fiyat artışı nedeniyle tepki çekiyor. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila bin 500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.Kredi kartı aidatları geri alanabilir mi?Peki, kart aidat ücretlerini geri alabilir mi, kredi kartlarına taksit sınırlaması olmayacak mı? Merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, şunları aktardı:Taksit sınırlaması olacak mı?Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde kredi kartı ile ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunmuş, OVP’ye uygun olarak kurala dayalı, öngörülebilir bir politika yapıldığını, seçim sonrasında ise aynı şekilde bir uygulama yapılmaya devam edileceğini belirtmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise yaptığı son toplantısında kredi kartlarına ilişkin "Bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" demişti. Bu açıklamaları değrlendiren uzman isim, "Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesi ile birlikte yeni bir düzenleme bekleniyor. Asgari tutarların artırılması, limitlerin düşürülmesi, gecikme faiz oranlarının artırılıp azaltılması, taksit sınırlaması ile birlikte piyasada sterilizasyon araçları kullanılarak sıkı para politikası uygulanmaya devam edecek. Kredi kartı faizlerinin artırılmasını öngörmüyoruz. Bu kapsamda değerlendirecek olursak en fazla yapılabilecek husus kredi kartı taksitlerinin azaltılması olabilir. Kredi kartı taksitleri bazı sektörlerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Lokanta ve hizmet sektörüne kredi kartı sınırlaması veya enflasyona sebebiyet veren sektörlere yönelik harcamalarda taksit sınırlaması getirilirse sıkı para politikası amacına uygun bir şekilde uygulanacaktır" dedi ve ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240228/dunyanin-en-zengin-10-turk-listesi-aciklandi-1081163102.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, , kredi kartı aidatları, kredi kartı aidat 2024