https://sputniknews.com.tr/20240228/kredi-karti-kullananlara-uzmanindan-uyari-fiyat-artisi-sonrasi-geri-odeme-alinabilir-mi-1081164482.html
Kredi kartı kullananlara uzmanından uyarı: Fiyat artışı sonrası geri ödeme alınabilir mi?
Kredi kartı kullananlara uzmanından uyarı: Fiyat artışı sonrası geri ödeme alınabilir mi?
Sputnik Türkiye
Kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler hala gündemde. Son günlerde, medyada sık sık kredi kartlarına taksit sınırlaması getirileceği haberleri yer alıyor... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T07:39+0300
2024-02-28T07:39+0300
2024-02-28T07:39+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı aidatı
ödeme
asgari ücret
asgari geçim
fatih karahan
uzman
yorum
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Bankaların müşterilerinden yıllık kredi kartı kullanımları kapsamında aldığı aidat ücretleri, yaşanan yüzde 70'lik fiyat artışı nedeniyle tepki çekiyor. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila bin 500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.Kredi kartı aidatları geri alanabilir mi?Peki, kart aidat ücretlerini geri alabilir mi, kredi kartlarına taksit sınırlaması olmayacak mı? Merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, şunları aktardı:Taksit sınırlaması olacak mı?Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde kredi kartı ile ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunmuş, OVP’ye uygun olarak kurala dayalı, öngörülebilir bir politika yapıldığını, seçim sonrasında ise aynı şekilde bir uygulama yapılmaya devam edileceğini belirtmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise yaptığı son toplantısında kredi kartlarına ilişkin "Bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" demişti. Bu açıklamaları değrlendiren uzman isim, "Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesi ile birlikte yeni bir düzenleme bekleniyor. Asgari tutarların artırılması, limitlerin düşürülmesi, gecikme faiz oranlarının artırılıp azaltılması, taksit sınırlaması ile birlikte piyasada sterilizasyon araçları kullanılarak sıkı para politikası uygulanmaya devam edecek. Kredi kartı faizlerinin artırılmasını öngörmüyoruz. Bu kapsamda değerlendirecek olursak en fazla yapılabilecek husus kredi kartı taksitlerinin azaltılması olabilir. Kredi kartı taksitleri bazı sektörlerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Lokanta ve hizmet sektörüne kredi kartı sınırlaması veya enflasyona sebebiyet veren sektörlere yönelik harcamalarda taksit sınırlaması getirilirse sıkı para politikası amacına uygun bir şekilde uygulanacaktır" dedi ve ekledi:
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kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, , kredi kartı aidatları, kredi kartı aidat 2024
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, , kredi kartı aidatları, kredi kartı aidat 2024
Kredi kartı kullananlara uzmanından uyarı: Fiyat artışı sonrası geri ödeme alınabilir mi?
Kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler hala gündemde. Son günlerde, medyada sık sık kredi kartlarına taksit sınırlaması getirileceği haberleri yer alıyor. Konuyla ilgili en net açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Peki, kart aidatlarına ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Bankaların müşterilerinden yıllık kredi kartı kullanımları kapsamında aldığı aidat ücretleri, yaşanan yüzde 70'lik fiyat artışı nedeniyle tepki çekiyor. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila bin 500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.
Kredi kartı aidatları geri alanabilir mi?
Peki, kart aidat ücretlerini geri alabilir mi, kredi kartlarına taksit sınırlaması olmayacak mı? Merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, şunları aktardı:
“Merkez Bankası almış olduğu sıkılaşma önlemlerine karşın sıkı para politikası uygulamaya başladı. Son 4 dönemdir faizlerin artmasına rağmen kredi kartı akdi faizleri ve nakit çekim faizleri artırılmadı. Son 4 dönemdir kredi kartı akdi faizleri ve gecikme faiz oranları, üye iş yerlerinin pos cihazı faiz oranı değişmedi. Vatandaşlarımızın kredi kartı kullanımına bir sınırlama getirilmedi. Son dönemde kredi kartı kullanımı arttığı için kredi kartı aidatları da arttı. Burada dava yolu ile birlikte kredi kartı aidatlarının geri alınması mümkün. Kredi kartı kullanımı olarak komisyon alınıyor, gecikme olursa gecikme faizi alınıyor burada aslında bankaların bir karı var. Kredi kartı kullanım bedelleri dava yolu ile geri alınabiliyor ya da banka ile anlaşmak suretiyle bu tutarlar ödenmeyebiliyor. O yüzden vatandaşlar eğer bu tutarları fahiş görüyorsa dava açıp geri alma yoluna gidebilirler."
Taksit sınırlaması olacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde kredi kartı ile ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunmuş, OVP’ye uygun olarak kurala dayalı, öngörülebilir bir politika yapıldığını, seçim sonrasında ise aynı şekilde bir uygulama yapılmaya devam edileceğini belirtmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise yaptığı son toplantısında kredi kartlarına ilişkin "Bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" demişti. Bu açıklamaları değrlendiren uzman isim, "Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesi ile birlikte yeni bir düzenleme bekleniyor. Asgari tutarların artırılması, limitlerin düşürülmesi, gecikme faiz oranlarının artırılıp azaltılması, taksit sınırlaması ile birlikte piyasada sterilizasyon araçları kullanılarak sıkı para politikası uygulanmaya devam edecek. Kredi kartı faizlerinin artırılmasını öngörmüyoruz. Bu kapsamda değerlendirecek olursak en fazla yapılabilecek husus kredi kartı taksitlerinin azaltılması olabilir. Kredi kartı taksitleri bazı sektörlerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Lokanta ve hizmet sektörüne kredi kartı sınırlaması veya enflasyona sebebiyet veren sektörlere yönelik harcamalarda taksit sınırlaması getirilirse sıkı para politikası amacına uygun bir şekilde uygulanacaktır" dedi ve ekledi:
"Kredi kartı taksit sınırlaması şu anda seçeneklerden birisi, zaten daha öncesinde kuyumculuk, beyaz eşya sektöründe kredi kartı taksit sınırlaması getirilmişti. Yine aynı uygulama benzer sektörlerde yapılabilir diye düşünüyorum.”