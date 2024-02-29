https://sputniknews.com.tr/20240229/beyaz-saraydan-yardim-bekleyen-gazzeli-sivillerin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-ciddi-bir-olay-1081232889.html
Beyaz Saray'dan yardım bekleyen Gazzeli sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama: 'Ciddi bir olay'
Beyaz Saray'dan yardım bekleyen Gazzeli sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama: 'Ciddi bir olay'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, insani yardım bekleyen Gazzeli sivillerin İsrail tarafından vurulmasının 'ciddi bir olay' olduğunu ifade edildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T18:47+0300
2024-02-29T18:47+0300
2024-02-29T18:47+0300
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filistin
israil-filistin sorunu
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sivil can kaybı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, AA muhabirinin, Gazze'de insani yardım beklerken İsrail askerlerince öldürülen sivillerle ilgili sorusuna verdiği yazılı yanıtta şu cümleleri kaydetti:Sözcü ayrıca saldırıya ilişkin 'detaylara' bakacaklarını dile getirdi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilerinin İsrail tarafından 'kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla' öldürüldüğü ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzedeki-hukumetten-aciklama-israil-insani-yardim-bekleyen-filistinlileri-planlayarak-oldurdu-1081217998.html
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abd, beyaz saray, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, filistin sağlık bakanlığı
abd, beyaz saray, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, filistin sağlık bakanlığı
Beyaz Saray'dan yardım bekleyen Gazzeli sivillerin öldürülmesine ilişkin açıklama: 'Ciddi bir olay'
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, insani yardım bekleyen Gazzeli sivillerin İsrail tarafından vurulmasının 'ciddi bir olay' olduğunu ifade edildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, AA muhabirinin, Gazze'de insani yardım beklerken İsrail askerlerince öldürülen sivillerle ilgili sorusuna verdiği yazılı yanıtta şu cümleleri kaydetti:
Bu, ciddi bir olay ve biz bunun detaylarına bakacağız. Masum hayatların kaybından dolayı yas tutuyoruz ve masum Filistinlilerin sadece kendi ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki acil insani durumun farkındayız. Bu durum, potansiyel bir geçici ateşkes de dahil, Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve genişletilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
Sözcü ayrıca saldırıya ilişkin 'detaylara' bakacaklarını dile getirdi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.
Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilerinin İsrail tarafından 'kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla' öldürüldüğü ifade edilmişti.