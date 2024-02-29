https://sputniknews.com.tr/20240229/bakan-yumaklidan-gida-guvenligi-aciklamasi--1081234556.html

Bakan Yumaklı'dan 'gıda güvenliği' açıklaması

Bakan Yumaklı'dan 'gıda güvenliği' açıklaması

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'nin kendi vatandaşına gıda arz güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşatmayacak potansiyele sahip olduğunu... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T19:30+0300

2024-02-29T19:30+0300

2024-02-29T19:30+0300

türkiye

gıda

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de TAKE Projesi Tohum Dağıtım Programı'nda konuştu.Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma parolasıyla yola çıktıklarını, bu yoldaki en büyük destekçilerinin de çiftçiler olduğunu söyleyen Yumaklı, çiftçilerin kullandığı tohumun sertifikalı olma zorunluluğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye'de 100 kilogram tohum kullanılıyorsa 97'si, bu memleketten'Türkiye'de 100 kilogram tohum kullanıyorlarsa 97 kilogramının bu memleketin topraklarında üretildiğini anlatan Yumaklı, patates gibi tohumlarla ilgili de çok yoğun çalışmalarının olduğunu belirtti.Bakan Yumaklı, son 22 yılda tarımsal üretim anlamında Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin çok ciddi bir muhasebesini yapmak gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:'Geçtiğimiz yıl bu rakam 31 milyar dolar oldu'Kırşehir'de tarla bitkileri üretimindeki artışın yaklaşık yüzde 55, büyükbaş hayvan varlığındaki artışın 5 kat, küçükbaş hayvan varlığındaki artışın da 4 kat olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, bu sayede son 20 yılda Kırşehir'in tarımsal hasılasının yaklaşık 18 kat arttığına işaret etti.Tarımsal üretimin yararlı ve kaliteli yapılmasının önemine değinen Yumaklı, TAKE projesi hakkında da bilgiler verdi.Yumaklı, bu projenin yaklaşık 3 yıl önce başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:Bugün 500 çiftçiye yüzde 60 hibeli sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumunu, 575 çiftçiye yüzde 50 hibeli yerli ve milli nohut tohumunu dağıtacaklarını ifade eden Yumaklı, bu kadim toprakların boş kalmaması için çiftçilerin kararlılığının önemine dikkati çekti.Bakan Yumaklı ve il protokolü, konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıttı.

https://sputniknews.com.tr/20221105/bakan-kirisciden-gida-guvenligi-vurgusu-1063089475.html

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