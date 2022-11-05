https://sputniknews.com.tr/20221105/bakan-kirisciden-gida-guvenligi-vurgusu-1063089475.html

Bakan Kirişci'den 'gıda güvenliği' vurgusu

Bakan Kirişci'den 'gıda güvenliği' vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda tarımın stratejik önemini... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T01:02+0300

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türkiye

vahit kirişci

oecd

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

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Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nın 2. gününe ilişkin paylaşım yaptı.Toplantının kapanış oturumunda tarımın stratejik önemini anlattığını bildiren Kirişci, "Küresel gıda güvenliğinin temini ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.Kirişci, toplantı kapsamında Fransa Tarım ve Gıdada Yeterlilik Bakanı Marc Fesneau ile görüştü. Görüşmede tarım ve ormancılıktaki işbirliklerinin ve tarımsal ticaretin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.Bakan Kirişci'nin katıldığı OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nın sona erdiği bildirildi.

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vahit kirişci, oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)