https://sputniknews.com.tr/20240229/bakan-tekin-her-ogrenci-yilda-en-az-40-saat-bu-tur-sosyal-sorumluluk-projelerinde-yer-alacak-1081201258.html
Bakan Tekin: Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak
Bakan Tekin: Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Trafikte Küçük Hata Yoktur” sosyal sorumluluk projesinin lansmanına katıldı. Bakan Tekin, "Her öğrencimiz yılda en az 40 saat... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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İlkokul çağındaki öğrencilere tiyatro gösterileriyle trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata Yoktur" isimli sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Zeytinburnu Fatma Süsligil İlkokulu'nda yapıldı.Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, hem temel eğitim hem ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almasını arzu ettiklerini belirterek, toplumsal hayatın bir parçası olan öğrencilerin, topluma uyum sağlamış, toplumla beraber hareket edebilecek şekilde yetişmeleri için bu tür projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.Mevzuatta buna göre değişiklikler yaptıklarını ve her öğrencinin yılda en az 40 saat bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını vurgulayan Tekin, "Trafikte hepimiz hata yapıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda her hatamıza kendi zihnimizde bir meşruluk gerekçesi üretiyoruz. Sizden istirhamım, hatalarınızı meşrulaştıracak gerekçeler üretmeye çaba sarf etmeyin. Gerçekten de trafikte küçük hataların bedeli çok ağır oluyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240119/milli-egitim-bakanindan-ozel-okul-ucretlerine-iliskin-aciklama-1079812952.html
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Bakan Tekin: Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Trafikte Küçük Hata Yoktur” sosyal sorumluluk projesinin lansmanına katıldı. Bakan Tekin, "Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak. Öğrencilerimiz toplumsal hayatın bir parçası, topluma uyum sağlamış birer bireyler olarak yetişsin diye bu tür değişiklikler yaptık" dedi.
İlkokul çağındaki öğrencilere tiyatro gösterileriyle trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata Yoktur" isimli sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Zeytinburnu Fatma Süsligil İlkokulu'nda yapıldı.
Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, hem temel eğitim hem ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almasını arzu ettiklerini belirterek, toplumsal hayatın bir parçası olan öğrencilerin, topluma uyum sağlamış, toplumla beraber hareket edebilecek şekilde yetişmeleri için bu tür projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Mevzuatta buna göre değişiklikler yaptıklarını ve her öğrencinin yılda en az 40 saat bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını vurgulayan Tekin, "Trafikte hepimiz hata yapıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda her hatamıza kendi zihnimizde bir meşruluk gerekçesi üretiyoruz. Sizden istirhamım, hatalarınızı meşrulaştıracak gerekçeler üretmeye çaba sarf etmeyin. Gerçekten de trafikte küçük hataların bedeli çok ağır oluyor" diye konuştu.