https://sputniknews.com.tr/20240119/milli-egitim-bakanindan-ozel-okul-ucretlerine-iliskin-aciklama-1079812952.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Özel okul temsilcileri ile görüştük, uyarılarımızı yaptık

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Özel okul temsilcileri ile görüştük, uyarılarımızı yaptık

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, özel okullarda ara sınıf ücreti zammı konusunda yönetmelik hükümleri olduğunu ifade ederek "Özel okullar başlangıç okul... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T10:38+0300

2024-01-19T10:38+0300

2024-01-19T10:59+0300

ekonomi

meb

özel okul

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sincan Şehit Ahmet Gözütok yarıyıl karne dağıtımı programında açıklamalarda bulundu.Gündemdeki yerini korumaya devam eden özel okul ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda." dedi.Özel okulların ise başlangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var." diye konuştu.Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231031/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-okullarda-gorev-yapan-ogretmenlere-yonelik-sgk-aciklamasi--1076924172.html

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meb, özel okul