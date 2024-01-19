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https://sputniknews.com.tr/20240119/milli-egitim-bakanindan-ozel-okul-ucretlerine-iliskin-aciklama-1079812952.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Özel okul temsilcileri ile görüştük, uyarılarımızı yaptık
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Özel okul temsilcileri ile görüştük, uyarılarımızı yaptık
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, özel okullarda ara sınıf ücreti zammı konusunda yönetmelik hükümleri olduğunu ifade ederek "Özel okullar başlangıç okul... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T10:38+0300
2024-01-19T10:59+0300
ekonomi
meb
özel okul
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sincan Şehit Ahmet Gözütok yarıyıl karne dağıtımı programında açıklamalarda bulundu.Gündemdeki yerini korumaya devam eden özel okul ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda." dedi.Özel okulların ise başlangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var." diye konuştu.Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231031/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-okullarda-gorev-yapan-ogretmenlere-yonelik-sgk-aciklamasi--1076924172.html
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meb, özel okul

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Özel okul temsilcileri ile görüştük, uyarılarımızı yaptık

10:38 19.01.2024 (güncellendi: 10:59 19.01.2024)
© AA / Cem GencoYusuf Tekin
Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA / Cem Genco
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, özel okullarda ara sınıf ücreti zammı konusunda yönetmelik hükümleri olduğunu ifade ederek "Özel okullar başlangıç okul ücretini kendileri belirleme hakkına sahip." dedi. Zamlar hakkında özel okul temsilcileriyle görüştüklerini de belirten Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sincan Şehit Ahmet Gözütok yarıyıl karne dağıtımı programında açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki yerini korumaya devam eden özel okul ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda." dedi.

Özel okulların ise başlangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var." diye konuştu.
Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik SGK açıklaması
31 Ekim 2023, 16:23
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