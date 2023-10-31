https://sputniknews.com.tr/20231031/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-okullarda-gorev-yapan-ogretmenlere-yonelik-sgk-aciklamasi--1076924172.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik SGK açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik SGK açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda çalışan öğretmenlerle ilgili merak edilen SGK primlerine yönelik bir açıklamada bulundu. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T16:23+0300
2023-10-31T16:23+0300
2023-10-31T16:23+0300
türkiye
özel okul
sgk
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım, özel öğretim kurumlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakibi ya köşeye sıkıştırması gereken kurumlar olarak asla görmüyoruz" dedi.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin SGK primlerine dair şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231020/bakan-tekinden-okullarda-gazze-icin-saygi-durusunda-bulunulmasina-iliskin-aciklama-1076568546.html
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özel okullarda çalışan öğretmenlere yönelik sgk açıklaması, özel okul sgk, özel okul öğretmeni sgk
özel okullarda çalışan öğretmenlere yönelik sgk açıklaması, özel okul sgk, özel okul öğretmeni sgk
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik SGK açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda çalışan öğretmenlerle ilgili merak edilen SGK primlerine yönelik bir açıklamada bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısına katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım, özel öğretim kurumlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakibi ya köşeye sıkıştırması gereken kurumlar olarak asla görmüyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin SGK primlerine dair şunları kaydetti:
"Yaz aylarında özel öğretim kurumları ile ilgili yaşanan akut problemleri çözecek bir kısım tedbirler aldık. Özellikle eğitim öğretim ücretleriyle ilgili yaşanan kriz, ardından okulların yaşadıkları bazı problemlerle ilgili hızlı bir şekilde aksiyon aldık ve birçok konuyu çözdük. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin SGK primlerinin kamudaki gibi kamu tarafından en azından aynı oranlara düşürülmesi başta olmak üzere birçok problemi de Bakanlar Kurulu nezdinde gündeme getirdim. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz, inşallah çözeceğiz."