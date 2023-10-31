Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik SGK açıklaması

"Yaz aylarında özel öğretim kurumları ile ilgili yaşanan akut problemleri çözecek bir kısım tedbirler aldık. Özellikle eğitim öğretim ücretleriyle ilgili yaşanan kriz, ardından okulların yaşadıkları bazı problemlerle ilgili hızlı bir şekilde aksiyon aldık ve birçok konuyu çözdük. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin SGK primlerinin kamudaki gibi kamu tarafından en azından aynı oranlara düşürülmesi başta olmak üzere birçok problemi de Bakanlar Kurulu nezdinde gündeme getirdim. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz, inşallah çözeceğiz."