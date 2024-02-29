https://sputniknews.com.tr/20240229/azerbaycan-ordusu-akinci-tihalarla-tatbikat-gerceklestirdi-1081221314.html
Azerbaycan ordusu AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi
Azerbaycan ordusu AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ordusu, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla (TİHA) tatbikat gerçekleştirdi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T15:26+0300
2024-02-29T15:26+0300
2024-02-29T15:26+0300
dünya
azerbaycan
akinci tiha
bayraktar akıncı tiha
savunma
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) savaşa hazır duruma getirildiğini açıkladı.Tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği aktarıldı.Savaş hazırlığını üst seviyede tutmak ve İHA personelinin kişisel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan tatbikatta, verilen tüm görevlerin yerine getirdiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/putinden-rusya-azerbaycan-iliskilerinin-onemine-dair-aciklama-1081188594.html
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Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi
2024-02-29T15:26+0300
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azerbaycan, akinci tiha, bayraktar akıncı tiha, savunma
azerbaycan, akinci tiha, bayraktar akıncı tiha, savunma
Azerbaycan ordusu AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi
Azerbaycan ordusu, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla (TİHA) tatbikat gerçekleştirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) savaşa hazır duruma getirildiğini açıkladı.
Tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği aktarıldı.
Savaş hazırlığını üst seviyede tutmak ve İHA personelinin kişisel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan tatbikatta, verilen tüm görevlerin yerine getirdiği vurgulandı.