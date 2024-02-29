Ahmet Hakan'dan Tanış yorumu: 'Dümdüz maganda bir adam nasıl süper uygar gibi bir imaj çizebiliyor?'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanları, Alzheimer hastalığının tedavisini bulmaya çok yaklaştı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Türkiye’nin geleceği sağlık markalarıyla gelecek'
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
16:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İsrailli diplomata yanıt: Karşı koymaya devam edeceğiz
16:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
Meral Akşener ve Battal İlgezdi’nin seçmeni azarlaması
19:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240229/ahmet-hakandan-tanis-yorumu-dumduz-maganda-bir-adam-nasil-super-uygar-gibi-bir-imaj-cizebiliyor-1081206309.html
Ahmet Hakan'dan Tanış yorumu: 'Dümdüz maganda bir adam nasıl süper uygar gibi bir imaj çizebiliyor?'
Ahmet Hakan'dan Tanış yorumu: 'Dümdüz maganda bir adam nasıl süper uygar gibi bir imaj çizebiliyor?'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Fırat Tanış'ın eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarını değerlendirdi ve "Nasıl oluyor da aslında dümdüz bir maganda olan bir adam, süper... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T09:41+0300
2024-02-29T09:41+0300
yaşam
fırat tanış
psikoloji
şiddet
ahmet hakan
oyuncu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081157913_0:0:775:436_1920x0_80_0_0_86f9f44038fb0479533deb2913d89cdf.jpg
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisinin iddialarını ele aldı ve bugünkü yazısında eleştirilerde bulundu."Adamın imajına, havasına, tantanasına falan baktığınızda şöyle dersiniz: “Tepeden tırnağa iddia taşıyan bir adam.” diyerek başladığı yazısına Ahmet Hakan şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240227/piyanist-iklim-tamkandan-oyuncu-firat-tanis-hakkinda-uzaklastirma-karari--1081157802.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081157913_97:0:678:436_1920x0_80_0_0_473d3c712bc52c47c424beae64346778.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fırat tanış, psikoloji, şiddet, ahmet hakan, oyuncu
fırat tanış, psikoloji, şiddet, ahmet hakan, oyuncu

Ahmet Hakan'dan Tanış yorumu: 'Dümdüz maganda bir adam nasıl süper uygar gibi bir imaj çizebiliyor?'

09:41 29.02.2024
© Fotoğraf : Instagramİklim Tamkan Fırat Tanış
İklim Tamkan Fırat Tanış - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Ahmet Hakan, Fırat Tanış'ın eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarını değerlendirdi ve "Nasıl oluyor da aslında dümdüz bir maganda olan bir adam, süper uygar insanmış gibi bir imaj çizebiliyor?" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisinin iddialarını ele aldı ve bugünkü yazısında eleştirilerde bulundu.
"Adamın imajına, havasına, tantanasına falan baktığınızda şöyle dersiniz: “Tepeden tırnağa iddia taşıyan bir adam.” diyerek başladığı yazısına Ahmet Hakan şu şekilde devam etti:
"İnce sol duyarlılıklar onda. Sevda türkülerini seslendirmek onda. Devrimci romantizm kasmak onda. İnsancıllık pozları onda. Doğa sevgisi onda. Çizdiği portreye baktığında zannedersin ki... Yobazlık karşısında uygarlık bayrağını yükseltmektedir. Şiirden, türküden başka bir şey bilmez. Bir duyarlılık abidesidir. Hırtlığa, magandalığa karşı bir duruş sergilemek için gelmiştir yeryüzüne. Hayatı cehenneme çeviren kabalıklara karşı ince şeylerin bayrağını taşımaktadır. Bir de “Gelin Tanış Olalım” diye bir tiyatro oyunu varmış bu adamın. Dervişane türkülerin okunduğu bir oyunmuş bu. Fırat Tanış dendiğinde akla gelenler bunlar. Ama durun bir dakika! Düne kadar böyleydi. Dün, Fırat Tanış denen adamın başka bir yüzüyle tanış olduk. Dün aylardır kendisinden paçasını kurtaramayan eski sevgilisi İklim Tamkan, öyle bir Fırat Tanış portresi çizdi ki... Fırat Tanış’ın tüm imajı, pozları, kasmaları bir anda çöp oldu. İklim Tamkan’ın açıklamasında geçen şu ifadelere lütfen dikkat: “Ağır psikolojik şiddet... Israrlı takip... Ailemi ve yakınlarımı da içine çektiği ağır psikolojik şiddet... Derin yaralar... Tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler... Şiddet zinciri... Bozulan ruh ve beden sağlığım... Birden fazla suçun konusu olacak eylemler... Yaşadığım bu korkunç süreç...” Beni burada asıl ilgilendirenler şunlardır: Nasıl oluyor da aslında dümdüz bir maganda olan bir adam, süper uygar insanmış gibi bir imaj çizebiliyor?"
İklim Tamkan Fırat Tanış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
TÜRKİYE
Piyanist İklim Tamkan'dan oyuncu Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı
27 Şubat, 23:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала