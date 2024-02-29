https://sputniknews.com.tr/20240229/adnan-oktar-vana-nakledildi-1081218180.html

Adnan Oktar Van'a nakledildi

Adnan Oktar Van'a nakledildi

Sputnik Türkiye

Suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan Adnan Oktar, Van'a nakledildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T13:31+0300

2024-02-29T13:31+0300

2024-02-29T13:31+0300

türkiye

adnan oktar

dava

kedicik

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Yaklaşık 2 yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınan Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Oktar'ın İstanbul ve Erzurum'da kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı öne sürülüyordu.Adalet Bakanlığı'nın da konuyla ilgili Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.Oktar hakkında 2 bin 758 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yargılanmasına 21 Mayıs'ta İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20240223/adnan-oktar-orgutunun-guncel-yapilanmasi-davasinin-mahkemesi-degisti-1081043691.html

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adnan oktar, dava, kedicik