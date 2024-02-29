https://sputniknews.com.tr/20240229/adnan-oktar-vana-nakledildi-1081218180.html
Adnan Oktar Van'a nakledildi
Adnan Oktar Van'a nakledildi
Sputnik Türkiye
Suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan Adnan Oktar, Van'a nakledildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T13:31+0300
2024-02-29T13:31+0300
2024-02-29T13:31+0300
türkiye
adnan oktar
dava
kedicik
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Yaklaşık 2 yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınan Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Oktar'ın İstanbul ve Erzurum'da kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı öne sürülüyordu.Adalet Bakanlığı'nın da konuyla ilgili Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.Oktar hakkında 2 bin 758 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yargılanmasına 21 Mayıs'ta İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240223/adnan-oktar-orgutunun-guncel-yapilanmasi-davasinin-mahkemesi-degisti-1081043691.html
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adnan oktar, dava, kedicik
adnan oktar, dava, kedicik
Adnan Oktar Van'a nakledildi
Suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan Adnan Oktar, Van'a nakledildi.
Yaklaşık 2 yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınan Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Oktar'ın İstanbul ve Erzurum'da kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı öne sürülüyordu.
Adalet Bakanlığı'nın da konuyla ilgili Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.
Oktar hakkında 2 bin 758 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yargılanmasına 21 Mayıs'ta İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.