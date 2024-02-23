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Adnan Oktar örgütünün 'güncel yapılanması' davasının mahkemesi değişti
Adnan Oktar örgütünün 'güncel yapılanması' davasının mahkemesi değişti
Sputnik Türkiye
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T19:06+0300
2024-02-23T19:06+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin yeni karar aldı.Mahkeme, sadece terör suçlarına ilişkin davalara baktığı için dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.Bu mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 sanık hakkında açılan yeni davaya ilişkin yargılama da önümüzdeki günlerde yapılacak. İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.Bu kişilerin ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi uyarınca, örgüt üyelerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği bütün suçlarından dolayı fail olarak cezalandırılması da talep ediliyor.Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın bu kapsamda, "örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan 10,5 yıldan 31,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, diğer 17 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte yardım" ve "örgütün veya amacının propagandasını yapma" gibi suçlardan da farklı oranlarda hapisle cezalandırılması öngörülüyor.
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adnan oktar, sosyal medya, örgüt
adnan oktar, sosyal medya, örgüt

Adnan Oktar örgütünün 'güncel yapılanması' davasının mahkemesi değişti

19:06 23.02.2024
© DHAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© DHA
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Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu "güncel yapılanması"na yönelik 20 sanık hakkında açılan davaya İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin yeni karar aldı.
Mahkeme, sadece terör suçlarına ilişkin davalara baktığı için dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Bu mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 sanık hakkında açılan yeni davaya ilişkin yargılama da önümüzdeki günlerde yapılacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Bu kişilerin ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi uyarınca, örgüt üyelerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği bütün suçlarından dolayı fail olarak cezalandırılması da talep ediliyor.
Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın bu kapsamda, "örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan 10,5 yıldan 31,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, diğer 17 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte yardım" ve "örgütün veya amacının propagandasını yapma" gibi suçlardan da farklı oranlarda hapisle cezalandırılması öngörülüyor.
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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