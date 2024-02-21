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https://sputniknews.com.tr/20240221/adnan-oktardan-vurun-talimati-1080947356.html
Adnan Oktar’dan ‘vurun’ talimatı
Adnan Oktar’dan ‘vurun’ talimatı
Sputnik Türkiye
Adnan Oktar suç örgütünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Emre Kutlu, Oktar’ın korumalarına özel silah dersleri aldırdığını söyledi. Kutlu... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T10:09+0300
2024-02-21T10:09+0300
türkiye
adnan oktar
dava
istismar
atış
atış poligonu
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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72 sanık hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çekici ifadeler yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca infak adı altında örgüte finans sağlanmasına yönelik hazırlanan bin sayfalık iddianamede, şüpheli, müşteki ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen örgüt üyelerinin ifadelerine de yer verildi.Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Mustafa Arular, 1 Mayıs 2019’da verdiği iddianamede de yer alan ifadesinde, örgüt lideri Adnan Oktar‘ın, örgüte kadın üye kazandırabilecek yakışıklı örgüt üyeleriyle alışverişe gittiğini öne sürdü.Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Altuğ Revnak Eti ise 3 Ocak 2019’da verdiği ifadesinde, “1992’den sonra örgütte yapılan evlilikler kâğıt üzerindedir. Bu evliliklerin yapılma nedeni öncelikle toplum nezdinde normal bir aile kuran müritlerin olduğu bir cemaat imajı uyandırmak, yeni katılanları korkutmamak, ürkütmemek amaçlıdır” dedi.'Poligonda atış yapılırdı'Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Emre Kutlu da 16 Ekim 2018’de verdiği ifadesinde, “Adnan Oktar yıllardır kemik olan koruma ekibine özel silah dersleri aldırır. Bunların organizasyonunu Tarkan Yavaş yapardı. Geriye kalan silahlı olanlar ise poligona giderdi. Adnan Oktar bu gruba sürekli riskli bir durum veya bize karşı bir hareket olursa kim olduğuna bakmadan ateş etmelerine söylerdi. Bu söylem bir talimattı. Bana hiçbir zaman silah almam teklif edilmedi. Çünkü Adnan Oktar sadece güvendiklerine silah aldırırdı. Bu kişiler yayında ve alışverişler başta olmak üzere Adnan Oktar her dışarı çıktığında korumalık görevi yaparlardı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240214/adnan-oktar-operasyonunu-yoneten-sezer-son-fotograftaki-detaya-dikkat-cekti-bu-normal-degil-1080709253.html
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adnan oktar, dava, istismar, atış, atış poligonu
adnan oktar, dava, istismar, atış, atış poligonu

Adnan Oktar’dan ‘vurun’ talimatı

10:09 21.02.2024
© DHAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© DHA
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Adnan Oktar suç örgütünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Emre Kutlu, Oktar’ın korumalarına özel silah dersleri aldırdığını söyledi. Kutlu, “Adnan Oktar bu gruba riskli bir durum olması halinde kim olduğuna bakmadan ateş etmelerini söylerdi” dedi.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72 sanık hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çekici ifadeler yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca infak adı altında örgüte finans sağlanmasına yönelik hazırlanan bin sayfalık iddianamede, şüpheli, müşteki ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen örgüt üyelerinin ifadelerine de yer verildi.
Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Mustafa Arular, 1 Mayıs 2019’da verdiği iddianamede de yer alan ifadesinde, örgüt lideri Adnan Oktar‘ın, örgüte kadın üye kazandırabilecek yakışıklı örgüt üyeleriyle alışverişe gittiğini öne sürdü.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Altuğ Revnak Eti ise 3 Ocak 2019’da verdiği ifadesinde, “1992’den sonra örgütte yapılan evlilikler kâğıt üzerindedir. Bu evliliklerin yapılma nedeni öncelikle toplum nezdinde normal bir aile kuran müritlerin olduğu bir cemaat imajı uyandırmak, yeni katılanları korkutmamak, ürkütmemek amaçlıdır” dedi.

'Poligonda atış yapılırdı'

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Emre Kutlu da 16 Ekim 2018’de verdiği ifadesinde, “Adnan Oktar yıllardır kemik olan koruma ekibine özel silah dersleri aldırır. Bunların organizasyonunu Tarkan Yavaş yapardı. Geriye kalan silahlı olanlar ise poligona giderdi. Adnan Oktar bu gruba sürekli riskli bir durum veya bize karşı bir hareket olursa kim olduğuna bakmadan ateş etmelerine söylerdi. Bu söylem bir talimattı. Bana hiçbir zaman silah almam teklif edilmedi. Çünkü Adnan Oktar sadece güvendiklerine silah aldırırdı. Bu kişiler yayında ve alışverişler başta olmak üzere Adnan Oktar her dışarı çıktığında korumalık görevi yaparlardı” diye konuştu.
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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Adnan Oktar operasyonunu yöneten Sezer, son fotoğraftaki detaya dikkat çekti: 'Bu normal değil'
14 Şubat, 07:22
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