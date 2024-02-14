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Adnan Oktar operasyonunu yöneten Sezer, son fotoğraftaki detaya dikkat çekti: 'Bu normal değil'
Adnan Oktar operasyonunu yöneten Sezer, son fotoğraftaki detaya dikkat çekti: 'Bu normal değil'
Sputnik Türkiye
Adnan Oktar hakkında yayımlanan 'Adnan' belgeseli gündem olurken, aynı zaman paylaşılan son fotoğrafıyla ilgili ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Adnan Oktar... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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adnan oktar
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4 ay önce 140Journos, Adnan Oktar suç örgütünde yaşananları anlattığı 'Kedicik' belgeselinin ardından Adnan Oktar suç örgütünü ele alan ‘Adnan’ belgeselini yayınladı. Bununla birlikte kızlarını kurtarmaya çalışan gurbetçi bir baba olan Elvan Koçak ve daha önce Adanan Oktar'ın 'işkence gördüğüne dair' rapor hazırlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı gündeme geldi.'Adnan' belgeseli ve ortaya atılan iddialar tartışılırken cezaevinde bulunan Oktar'ın son fotoğrafı müridleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.'Gizli mesaj'Sözcü TV yayınına katılan, Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer önemli detayları paylaştı. Söz konusu fotoğrafla Oktar'ın örgüte ve müridlerine mesaj vermek istediğini belirten Sezer, söz konusu karedeki 'metal kemer tokasına' detayına dikkat çekti:Fotoğraftaki mesaj ne?
https://sputniknews.com.tr/20240213/ahmet-hakan-sebnem-korur-fincanci-ve-meslek-etigi--1080671194.html
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Adnan Oktar operasyonunu yöneten Sezer, son fotoğraftaki detaya dikkat çekti: 'Bu normal değil'

07:22 14.02.2024 (güncellendi: 07:44 14.02.2024)
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA
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Adnan Oktar hakkında yayımlanan 'Adnan' belgeseli gündem olurken, aynı zaman paylaşılan son fotoğrafıyla ilgili ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, fotoğraftaki mesajı canlı yayında açıkladı.
4 ay önce 140Journos, Adnan Oktar suç örgütünde yaşananları anlattığı 'Kedicik' belgeselinin ardından Adnan Oktar suç örgütünü ele alan ‘Adnan’ belgeselini yayınladı. Bununla birlikte kızlarını kurtarmaya çalışan gurbetçi bir baba olan Elvan Koçak ve daha önce Adanan Oktar'ın 'işkence gördüğüne dair' rapor hazırlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı gündeme geldi.
'Adnan' belgeseli ve ortaya atılan iddialar tartışılırken cezaevinde bulunan Oktar'ın son fotoğrafı müridleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

'Gizli mesaj'

Sözcü TV yayınına katılan, Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer önemli detayları paylaştı. Söz konusu fotoğrafla Oktar'ın örgüte ve müridlerine mesaj vermek istediğini belirten Sezer, söz konusu karedeki 'metal kemer tokasına' detayına dikkat çekti:

Fotoğraftaki mesaj ne?

"'Ben buradayım. İnancım ve umudum devam ediyor.' mesajı var. Örgüt üyelerini, yöneticilerini ve sempatizanlarını kontrolize etmeye yönelik bir fotoğraf. 'Ben buradayım, bırakmayın' diyor. Din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor. Buradaki mesaj sosyal medya hesaplarıyla insanlara ulaştırıldı. 'Ben bütün ihtişamımla bütün gücümle buradayım. Hiçbir şey bitmedi devam ediyor' mesajını veriyor. Bu fotoğrafın ben dijital olarak örgüte ulaştırıldığını düşünüyorum. Çünkü bu fotoğrafta en az 100 tane 'photoshop' var. Bu fotoğrafın söz konusu belgeselle aynı gün sosyal medyada paylaşılması normal değil. Bu fotoğrafla ilgili bildiğim kadarıyla müşteki avukatları suç duyurusunda bulundu. En basitinden metal toka var kemerinde. Bunun cezaevine sokulması yasak."
Şebnem Korur Fincancı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
TÜRKİYE
Ahmet Hakan: Şebnem Korur Fincancı ve meslek etiği
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