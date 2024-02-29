https://sputniknews.com.tr/20240229/abd-savunma-bakani-austin-rus-birliklerinin-surekli-ilerleyisi-endise-verici-1081243505.html
ABD Savunma Bakanı Austin: Rus birliklerinin sürekli ilerleyişi ‘endişe verici’
ABD Savunma Bakanı Austin: Rus birliklerinin sürekli ilerleyişi ‘endişe verici’
Sputnik Türkiye
Pentagon şefi Lloyd Austin, Rus birliklerinin günlük ilerleyişinin ‘çok endişe verici’ olduğunu söyledi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T22:18+0300
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus birliklerinin günlük ilerleyişini ‘çok endişe verici’ olarak nitelendirerek, yeni Amerikan yardımı olmadan Ukrayna'nın dezavantajlı durumda kalmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşan Austin, “Her gün Rusların baskı yapmaya devam ettiğini ve kademeli olarak toprak kazanımları elde ettiğini görüyoruz. Bu çok endişe verici. Desteğimiz olmazsa Ukraynalılar topçu silahları bakımından geride kalacak ve hava savunması eksikliği tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar” dedi.‘Ukrayna kaybederse NATO Rusya ile savaşmak zorunda kalacak’Austin, Ukrayna'nın mevcut çatışmadaki yenilgisinin NATO ile Rusya arasında askeri bir çatışma tehdidi oluşturduğunu belirterek, “Açıkçası, eğer Ukrayna düşerse, NATO'nun Rusya ile karşı karşıya geleceğine gerçekten inanıyorum" ifadesini kullandı.ABD yönetimi, fon yetersizliği nedeniyle Aralık ayında askıya alınan Ukrayna'ya yönelik yardımın yeniden başlatılması için Temsilciler Meclisi'nden 60 milyar dolarlık bütçe talebinin hızlı bir şekilde onaylanmasını istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/batili-ozel-harekat-timlerinin-ukraynada-oldugu-iddia-edildi-1081166905.html
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ABD Savunma Bakanı Austin: Rus birliklerinin sürekli ilerleyişi ‘endişe verici’
22:18 29.02.2024 (güncellendi: 02:22 01.03.2024)
Pentagon şefi Lloyd Austin, Rus birliklerinin günlük ilerleyişinin ‘çok endişe verici’ olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus birliklerinin günlük ilerleyişini ‘çok endişe verici’ olarak nitelendirerek, yeni Amerikan yardımı olmadan Ukrayna'nın dezavantajlı durumda kalmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşan Austin, “Her gün Rusların baskı yapmaya devam ettiğini ve kademeli olarak toprak kazanımları elde ettiğini görüyoruz. Bu çok endişe verici. Desteğimiz olmazsa Ukraynalılar topçu silahları bakımından geride kalacak ve hava savunması eksikliği tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar” dedi.
‘Ukrayna kaybederse NATO Rusya ile savaşmak zorunda kalacak’
Austin, Ukrayna'nın mevcut çatışmadaki yenilgisinin NATO ile Rusya arasında askeri bir çatışma tehdidi oluşturduğunu belirterek, “Açıkçası, eğer Ukrayna düşerse, NATO'nun Rusya ile karşı karşıya geleceğine gerçekten inanıyorum" ifadesini kullandı.
ABD yönetimi, fon yetersizliği nedeniyle Aralık ayında askıya alınan Ukrayna'ya yönelik yardımın yeniden başlatılması için Temsilciler Meclisi'nden 60 milyar dolarlık bütçe talebinin hızlı bir şekilde onaylanmasını istiyor.