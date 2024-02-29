https://sputniknews.com.tr/20240229/abd-baskani-bidendan-ateskes-konusunda-geri-adim-pazartesiye-kadar-olmaz-ama-ben-umutluyum-1081234787.html
ABD Başkanı Biden'dan 'ateşkes' konusunda geri adım: 'Pazartesi'ye kadar olmaz ama ben umutluyum'
ABD Başkanı Biden'dan 'ateşkes' konusunda geri adım: 'Pazartesi'ye kadar olmaz ama ben umutluyum'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden Gazze'de Pazartesi gününe kadar muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını ancak yine de umutlu olduğunu dile getirdi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T19:36+0300
2024-02-29T19:36+0300
2024-02-29T19:36+0300
israil- filistin çatışması
abd
joe biden
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın mensubunun Gazze'ye ilişkin sorusunu yanıtladı.Biden, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" şeklindeki sözlerini hatırlatan gazeteciye, "Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Muhtemelen ateşkes bu pazartesi değil ancak umutluyum" diye cevap verdi.Başkan Biden ayrıca yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin Gazze'de gıda yardımı bekleyen insanlara ateş açtığına dair haberleri kontrol ettiğini ve bu olayın ateşkes görüşmelerini zorlaştıracağına inandığını da söyledi.Biden gazetecilerin olayın müzakereleri zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorusu üzerine "Zorlaştıracağını biliyorum" dedi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.Biden söz konusu olaya ilişkin verdiği yanıtta, "Şu anda bunu kontrol ediyoruz. Ne olduğuna dair birbiriyle çelişen iki versiyon var. Henüz bir cevabım yok" sözlerini kaydetti.ABD Başkanı Biden, yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış ve Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de bir ateşkes sağlanacaktır" şeklinde yanıt vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240229/beyaz-saraydan-yardim-bekleyen-gazzeli-sivillerin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-ciddi-bir-olay-1081232889.html
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abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ateşkes
abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ateşkes
ABD Başkanı Biden'dan 'ateşkes' konusunda geri adım: 'Pazartesi'ye kadar olmaz ama ben umutluyum'
ABD Başkanı Biden Gazze'de Pazartesi gününe kadar muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını ancak yine de umutlu olduğunu dile getirdi.
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın mensubunun Gazze'ye ilişkin sorusunu yanıtladı.
Biden, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" şeklindeki sözlerini hatırlatan gazeteciye, "Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Muhtemelen ateşkes bu pazartesi değil ancak umutluyum" diye cevap verdi.
Başkan Biden ayrıca yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin Gazze'de gıda yardımı bekleyen insanlara ateş açtığına dair haberleri kontrol ettiğini ve bu olayın ateşkes görüşmelerini zorlaştıracağına inandığını da söyledi.
Biden gazetecilerin olayın müzakereleri zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorusu üzerine "Zorlaştıracağını biliyorum" dedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.
Biden söz konusu olaya ilişkin verdiği yanıtta, "Şu anda bunu kontrol ediyoruz. Ne olduğuna dair birbiriyle çelişen iki versiyon var. Henüz bir cevabım yok" sözlerini kaydetti.
ABD Başkanı Biden, yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış ve Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de bir ateşkes sağlanacaktır" şeklinde yanıt vermişti.