https://sputniknews.com.tr/20240229/ab-sozcusu-transdinyesterdeki-durumla-ilgili-olarak-moldova-ile-surekli-temas-halindeyiz-1081226299.html
AB Sözcüsü: Transdinyester'deki durumla ilgili olarak Moldova ile sürekli temas halindeyiz
AB Sözcüsü: Transdinyester'deki durumla ilgili olarak Moldova ile sürekli temas halindeyiz
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, birliğin Transdinyester'deki durumu yakından... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T16:34+0300
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Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde bir gün önce kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulunmuştu.Brüksel'de düzenlenen brifingde Transdinyester’in aldığı kararı değerlendiren Stano, Avrupa Birliği’nin Moldova'da ve Transdinyester bölgesinde ortaya çıkan durumu çok yakından takip ettiğini vurgularken, “Bu bölgede istikrarın öncelikle Dinyester Nehri'nin her iki yakasındaki halkın çıkarına olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda her iki tarafı da yapıcı diyaloğa davet ediyoruz. Evet, Moldova hükümeti ve yetkilileriyle yakın ve sürekli temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.Moldova basınından aktarılan haberlerde, Transdinyester’deki yerel yönetimin Rusya'dan destek talep edilmesi için bir araya geldiği belirtildi.Gerçekleştirilen toplantı sonucunda Moldova yönetiminin ‘baskılarına’ yönelik karar alındığı bilgisine yer verilen haberlerde, karar neticesinde bölgenin koruma için Rusya’ya resmen başvuracağı kaydedildi.Kararda, Moldova’nın bölgeye yönelik baskısını son dönemde artırdığı ve Transdinyester’de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edildi.Moldova içinde bağımsızlığını ilan eden ancak Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'daki Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirirken, "Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması, (Rusya'nın) önceliklerden biri. Gelen tüm talepler, ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakanligi-transdinyesterin-yardim-talebini-dikkatle-degerlendirecegiz-1081194759.html
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transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti, moldova, avrupa birliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, karadeniz
transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti, moldova, avrupa birliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, karadeniz
AB Sözcüsü: Transdinyester'deki durumla ilgili olarak Moldova ile sürekli temas halindeyiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, birliğin Transdinyester'deki durumu yakından takip ettiğini ve Moldovalı yetkililerle yakın temaslarını sürdürdüğünü söyledi.
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde bir gün önce kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulunmuştu.
Brüksel'de düzenlenen brifingde Transdinyester’in aldığı kararı değerlendiren Stano, Avrupa Birliği’nin Moldova'da ve Transdinyester bölgesinde ortaya çıkan durumu çok yakından takip ettiğini vurgularken, “Bu bölgede istikrarın öncelikle Dinyester Nehri'nin her iki yakasındaki halkın çıkarına olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda her iki tarafı da yapıcı diyaloğa davet ediyoruz. Evet, Moldova hükümeti ve yetkilileriyle yakın ve sürekli temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.
Moldova basınından aktarılan haberlerde, Transdinyester’deki yerel yönetimin Rusya'dan destek talep edilmesi için bir araya geldiği belirtildi.
Gerçekleştirilen toplantı sonucunda Moldova yönetiminin ‘baskılarına’ yönelik karar alındığı bilgisine yer verilen haberlerde, karar neticesinde bölgenin koruma için Rusya’ya resmen başvuracağı kaydedildi.
Kararda, Moldova’nın bölgeye yönelik baskısını son dönemde artırdığı ve Transdinyester’de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edildi.
Moldova içinde bağımsızlığını ilan eden ancak Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'daki Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirirken, "Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması, (Rusya'nın) önceliklerden biri. Gelen tüm talepler, ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.