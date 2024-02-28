https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakanligi-transdinyesterin-yardim-talebini-dikkatle-degerlendirecegiz-1081194759.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Transdinyester'in yardım talebini dikkatle değerlendireceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Transdinyester'in yardım talebini dikkatle değerlendireceğiz
Sputnik Türkiye
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin yardım talebini özenle inceleneceğini açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Transdinyester sakinlerinin... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T20:18+0300
2024-02-28T20:18+0300
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dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin yardım talebini dikkatle değerlendireceğini belirtti.Transdinyester’in Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulunmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunmasının Moskova’nın önceliklerinden biri olduğu ve Rusya’nın gelen talepleri her zaman dikkatle değerlendirdiği belirtildi:
https://sputniknews.com.tr/20231222/moldova-merkez-bankasinin-basina-romanya-vatandasi-getirildi-1078792333.html
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rusya dışişleri bakanlığı, transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti
rusya dışişleri bakanlığı, transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Transdinyester'in yardım talebini dikkatle değerlendireceğiz
20:18 28.02.2024 (güncellendi: 21:00 28.02.2024)
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin yardım talebini özenle inceleneceğini açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Transdinyester sakinlerinin, yurttaşlarımızın çıkarlarının korunması önceliklerimizden biridir" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin yardım talebini dikkatle değerlendireceğini belirtti.
Transdinyester’in Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulunmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunmasının Moskova’nın önceliklerinden biri olduğu ve Rusya’nın gelen talepleri her zaman dikkatle değerlendirdiği belirtildi:
“Transdinyester sakinlerinin, yurttaşlarımızın çıkarlarının korunması önceliklerimizden biridir. Tüm talepler her zaman Rusya'nın ilgili departmanları tarafından dikkatle değerlendirilmektedir."