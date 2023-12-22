https://sputniknews.com.tr/20231222/moldova-merkez-bankasinin-basina-romanya-vatandasi-getirildi-1078792333.html

Moldova Merkez Bankası’nın başına Romanya vatandaşı getirildi

Moldova Merkez Bankası’nın başına Romanya vatandaşı getirildi

Moldova Parlamentosu, Merkez Bankası’nın başına, daha önce Romanya Senatosu’na başkanlık yapan Anka Dragu’yu getirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T22:42+0300

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ekonomi

moldova

merkez

merkez bankası

romanya

anka dragu

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Moldova Parlamentosu dün Merkez Bankası Başkanı Oktavian Armaşu’yu, ülkenin bankacılık sisteminden bir milyar doların çıkarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Merkez Bankası ve soruşturma makamları arasındaki işbirliğinin etkinliğini sağlamadığı gerekçesiyle görevden aldı. Parlamento Başkanı İgor Grosu bugün, boşalan koltuğa Dragu’yu aday göstermeyi planladığını açıkladı.Grosu, parlamentoda yapılan oylamanın ardından, “Bu aday, Moldova’nın tüm yasal normlarına uygun. 58 milletvekili Dragu lehine oy kullandı” dedi.Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu dün Dragu’ya ülke pasaportunu vermişti.

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moldova, merkez, merkez bankası, romanya, anka dragu