https://sputniknews.com.tr/20231222/moldova-merkez-bankasinin-basina-romanya-vatandasi-getirildi-1078792333.html
Moldova Merkez Bankası’nın başına Romanya vatandaşı getirildi
Moldova Merkez Bankası’nın başına Romanya vatandaşı getirildi
Moldova Parlamentosu, Merkez Bankası’nın başına, daha önce Romanya Senatosu’na başkanlık yapan Anka Dragu’yu getirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T22:42+0300
2023-12-22T22:42+0300
2023-12-22T22:42+0300
ekonomi
moldova
merkez
merkez bankası
romanya
anka dragu
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Moldova Parlamentosu dün Merkez Bankası Başkanı Oktavian Armaşu’yu, ülkenin bankacılık sisteminden bir milyar doların çıkarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Merkez Bankası ve soruşturma makamları arasındaki işbirliğinin etkinliğini sağlamadığı gerekçesiyle görevden aldı. Parlamento Başkanı İgor Grosu bugün, boşalan koltuğa Dragu’yu aday göstermeyi planladığını açıkladı.Grosu, parlamentoda yapılan oylamanın ardından, “Bu aday, Moldova’nın tüm yasal normlarına uygun. 58 milletvekili Dragu lehine oy kullandı” dedi.Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu dün Dragu’ya ülke pasaportunu vermişti.
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moldova, merkez, merkez bankası, romanya, anka dragu
moldova, merkez, merkez bankası, romanya, anka dragu
Moldova Merkez Bankası’nın başına Romanya vatandaşı getirildi
Moldova Parlamentosu, Merkez Bankası’nın başına, daha önce Romanya Senatosu’na başkanlık yapan Anka Dragu’yu getirdi.
Moldova Parlamentosu dün Merkez Bankası Başkanı Oktavian Armaşu’yu, ülkenin bankacılık sisteminden bir milyar doların çıkarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Merkez Bankası ve soruşturma makamları arasındaki işbirliğinin etkinliğini sağlamadığı gerekçesiyle görevden aldı. Parlamento Başkanı İgor Grosu bugün, boşalan koltuğa Dragu’yu aday göstermeyi planladığını açıkladı.
Grosu, parlamentoda yapılan oylamanın ardından, “Bu aday, Moldova’nın tüm yasal normlarına uygun. 58 milletvekili Dragu lehine oy kullandı” dedi.
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu dün Dragu’ya ülke pasaportunu vermişti.