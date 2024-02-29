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90'lı yılların ünlü mankeninden ajansa dava: 'Hey corç versene borç' klibi delil oldu
90'lı yılların ünlü mankeninden ajansa dava: 'Hey corç versene borç' klibi delil oldu
Sputnik Türkiye
Manken Meltem Ören, eski güzellik kraliçesi Neşe Erberk’in sigorta şirketine karşı dava açtı. Ören'in iddiasına göre şirket ile 1991 yılında çalışmaya... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T11:11+0300
2024-02-29T11:11+0300
yaşam
sanatçı
neşe erberk
oyuncu
manken
sigorta
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Bir dönemin ünlü manken ve foto modeli olan Meltem Ören, Eski güzellik kraliçesi Neşe Erberk’in, Erberk Kast Prodüksiyon şirketine karşı dava açtı. 'Girişim geç yapıldı'Halk TV'nin haberine göre Ören, Erberk’in şirketinde 1991’de çalışmaya başlamasına rağmen sigorta girişinin 1997 yılında yapıldığını öne sürdü. "Hak kaybına uğradım" diyen Ören, SGK’nın da davalı olduğu dosyada hizmet tespitinin yapılmasını istedi.İddiasını desteklemek amacıyla, Hakan Peker'in "Kolay mı Unutmak" ve "Hey Corç" adlı şarkılarının kliplerinde yer almasını delil olarak sunan Ören, görüntüleri o dönem şirkette çalıştığını kanıtlamak için kullanıldı.Ayrıca, Ören'in ajansın yönlendirmesiyle katıldığı katalog çekimlerine ilişkin görüntüleri de dava dosyasına ekledi.Ören, şirketin işe giriş bildirimini geciktirmesinin kendisine hak kaybına uğrattığını iddia etti. Bu gecikmenin nedenlerini belirtmeden ve kendisine uygun bir açıklama sunulmaksızın işe girişinin 1997 olarak bildirilmesinin haksız olduğunu söyledi. Eski manken, mahkemeden hizmet tespitinin yapılmasını ve gerçek işe giriş tarihinin belirlenmesini talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20240105/bakan-vedat-isikhan-duyurdu-yeni-sigorta-sistemi-geliyor-1079358424.html
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sanatçı, neşe erberk, oyuncu, manken, sigorta
sanatçı, neşe erberk, oyuncu, manken, sigorta

90'lı yılların ünlü mankeninden ajansa dava: 'Hey corç versene borç' klibi delil oldu

11:11 29.02.2024
© Fotoğraf : TwitterMeltem Ören
Meltem Ören - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Manken Meltem Ören, eski güzellik kraliçesi Neşe Erberk’in sigorta şirketine karşı dava açtı. Ören'in iddiasına göre şirket ile 1991 yılında çalışmaya başladığını ancak şirketin işe giriş tarihini 1997 olarak girdiğini belirtti. Eski manken Hakan Peker'in "Kolay mı Unutmak" ve "Hey Corç" adlı şarkılarının kliplerini delil olarak sundu.
Bir dönemin ünlü manken ve foto modeli olan Meltem Ören, Eski güzellik kraliçesi Neşe Erberk’in, Erberk Kast Prodüksiyon şirketine karşı dava açtı.

'Girişim geç yapıldı'

Halk TV'nin haberine göre Ören, Erberk’in şirketinde 1991’de çalışmaya başlamasına rağmen sigorta girişinin 1997 yılında yapıldığını öne sürdü. "Hak kaybına uğradım" diyen Ören, SGK’nın da davalı olduğu dosyada hizmet tespitinin yapılmasını istedi.

İddiasını desteklemek amacıyla, Hakan Peker'in "Kolay mı Unutmak" ve "Hey Corç" adlı şarkılarının kliplerinde yer almasını delil olarak sunan Ören, görüntüleri o dönem şirkette çalıştığını kanıtlamak için kullanıldı.

Ayrıca, Ören'in ajansın yönlendirmesiyle katıldığı katalog çekimlerine ilişkin görüntüleri de dava dosyasına ekledi.
Ören, şirketin işe giriş bildirimini geciktirmesinin kendisine hak kaybına uğrattığını iddia etti. Bu gecikmenin nedenlerini belirtmeden ve kendisine uygun bir açıklama sunulmaksızın işe girişinin 1997 olarak bildirilmesinin haksız olduğunu söyledi.

Eski manken, mahkemeden hizmet tespitinin yapılmasını ve gerçek işe giriş tarihinin belirlenmesini talep etti.
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Yeni sigorta sistemi geliyor
5 Ocak, 15:10
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