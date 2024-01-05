https://sputniknews.com.tr/20240105/bakan-vedat-isikhan-duyurdu-yeni-sigorta-sistemi-geliyor-1079358424.html

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Yeni sigorta sistemi geliyor

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Yeni sigorta sistemi geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Yaşlılık Sigortası'nı orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorundayız. Yaşlılarımızı korumak durumundayız"... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T15:10+0300

2024-01-05T15:10+0300

2024-01-05T15:57+0300

politika

vedat ışıkhan

sgk

sigorta

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

yaşlı

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Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 5'incisi bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) açılışında konuştu.Çalışma hayatının farklı boyutunun olduğunu belirten Işıkhan, bu dinamik süreç içinde sosyal diyaloğun önemine dikkati çekti.Asgari ücrete geçen yıl temmuz ayında yapılan ara zamda ve yıl sonunda belirlenen yeni asgari ücrette sosyal diyalog süreçlerini yürüttüklerini ifade eden Işıkhan, çalışanların satın alma gücünün korunması açısından asgari ücretin önemli olduğunu dile getirdi.Asgari ücret işveren desteğini 500 liradan 700 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, her zaman işçi ve işveren kesiminin yanında olduklarını söyledi.Çalışma hayatının mevcut sorunlarını çözmek ve gelecekte oluşacak sorunları öngörmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, "Aksi takdirde Bakanlık olarak çağdaş bir endüstri ilişkisini kuramayız. Bunun için de hem işçilerimizin hem işverenlerimizin yaşadığı sorunları anında ve çok kısa bir süre içerisinde çözme çabasında olduk." diye konuştu.'Deprem bölgesinde çalışma hayatı normale dönecek'Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde çalışma hayatının eski durumuna gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Işıkhan, "Konutlar, önce teslim edilecek. Konuttan sonra iş yerleri ve atölyelerin inşası ve onarımıyla deprem bölgesindeki çalışma hayatının eski haline getirilmesi ivme kazanacak." ifadelerini kullandı.Işıkhan, deprem bölgesi başta olmak üzere ülke genelindeki nitelikli eleman talebine dikkati çekerek, şunları kaydetti:'Kadın ve gençlere yönelik sosyal politikalara ihtiyacımız var'Işıkhan, çalışma hayatının dinamikleri içindeki sivil toplum kuruluşları ve tüketici gruplarının toplumsal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almaları konusunda destekleyici olacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:Yaşlı nüfusun istihdamda yer almasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Işıkhan, söz konusu nüfus gruplarının karşılaşabileceği sorunları öngörmeleri gerektiğine dikkati çekti.Bakan Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğine de büyük önem verdiklerini dile getirerek, kayıt dışı istihdamla mücadelenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.

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vedat ışıkhan, sgk, sigorta, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, yaşlı