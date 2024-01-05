https://sputniknews.com.tr/20240105/erdogan-turkiye-ekonomisi-buyudukce-ortaya-cikacak-katma-degerden-85-milyon-istifade-edecek-1079357897.html
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'İvme kaybı başladı'
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'İvme kaybı başladı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T14:50+0300
2024-01-05T14:50+0300
2024-01-05T15:01+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tisk
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen “Ortak Paylaşım Forumu”nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, tisk, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, tisk, cumhurbaşkanı
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'İvme kaybı başladı'
14:50 05.01.2024 (güncellendi: 15:01 05.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Enflasyonda ivme kaybı başladı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen “Ortak Paylaşım Forumu”nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir
28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere, ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz
Tam bağımsız Türkiye ülkümüz, sadece bir söylem olmaktan çıkıp Allah'a hamdolsun adım adım gerçeğe dönüşüyor
Ani kur hareketleri azaldı. Enflasyonda ivme kaybı başladı.
Önümüzdeki yıl herkesi şaşırtan olumlu gelişmelere sahne olacak.