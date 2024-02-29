29 Şubat'ın istisnaları: 4 yıl önce tanışıp bugün evlendiler
20:23 29.02.2024 (güncellendi: 20:44 29.02.2024)
© İHA4 yıl önce bugün tanışan Yaren Çetinkaya ve Kazım Hakan Ayran çifti nikahlarının özel bir tarihte olmasını tercih ettiler, biz de mutluluklarına ortak olduk. Çiftimize nikah tarihleri gibi unutulmaz bir hayat dileriz.
© İHA
Abone ol
29 Şubat'ın 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle bu tarihte nikah salonları boş kaldı. Ancak farklı nedenlerden dolayı bu kuralın dışına çıkıp özellikle nikah için bugünü seçenler de oldu. 4 yıl önce bugün tanışan Yaren Çetinkaya ve Kazım Hakan Ayran çifti nikahlarının özel bir tarihte olmasını tercih edip bugün evlendiler.
Bugün 4 yılda bir evlilik yıl dönümü kutlamak istemeyenler nedeniyle nikah salonları boş kalırken, bu konuda istisna olanlar da vardı.
Kadıköy Belediyesi "29 Şubat’ta 'Evet' başkadır" başlığıyla 4 yıl önce bugün tanışıp ve bugün evlenmeye karar veren bir çiftin fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma şu not düşüldü:
"4 yıl önce bugün tanışan Yaren Çetinkaya ve Kazım Hakan Ayran çifti nikahlarının özel bir tarihte olmasını tercih ettiler, biz de mutluluklarına ortak olduk. Çiftimize nikah tarihleri gibi unutulmaz bir hayat dileriz."
'Evlilik yıl dönümümüzü 29'unda illaki kutlamak zorunda değiliz'
29 Şubat tarihinde nikah kıyan başka bir çift olan Duygu ve Hakan Baran Çil oldu. Günü seçtikten sonra durumu fark ettiğini belirten gelin "Öncelikle çok heyecanlıyım. 29 Şubat'ı seçtikten sonra fark ettim bu durumu ama bizim için düğün tarihi, gün ve ay önemli olmadı. Bunu çokta kafaya takmadık. Tabii evlilik yıl dönümümüzü 29'unda illaki kutlamak zorunda değiliz, 28'inde kutlarız. Asla kaçışı yok" dedi.
© İHA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR29 Şubat tarihinde nikah kıyan başka bir çift olan Duygu ve Hakan Baran Çil oldu.
29 Şubat tarihinde nikah kıyan başka bir çift olan Duygu ve Hakan Baran Çil oldu.
© İHA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR
Evlenmek isteyen çiftler evlilik yıldönümlerini 4 yılda bir kutlamamak için 29 Şubat tarihinde nikah kıymak istemiyorlar.
Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 29 Şubat'ta, nikah sayılarında ciddi oranda düşüş yaşandı. Bazı evlendirme dairelerinde 29 Şubat tarihinde yalnızca 1 nikah kıyılırken, bazılarında ise 5-6 nikah kıyıldı.