https://sputniknews.com.tr/20240229/-29-subatin-ististnalari-4-yil-once-tanisip-bugun-evlendiler-1081236579.html

29 Şubat'ın istisnaları: 4 yıl önce tanışıp bugün evlendiler

29 Şubat'ın istisnaları: 4 yıl önce tanışıp bugün evlendiler

Sputnik Türkiye

29 Şubat'ın 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle bu tarihte nikah salonları boş kaldı. Ancak farklı nedenlerden dolayı bu kuralın dışına çıkıp özellikle nikah... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

nikah

kadıköy

kadıköy belediyesi

evlenmek

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Bugün 4 yılda bir evlilik yıl dönümü kutlamak istemeyenler nedeniyle nikah salonları boş kalırken, bu konuda istisna olanlar da vardı.Kadıköy Belediyesi "29 Şubat’ta 'Evet' başkadır" başlığıyla 4 yıl önce bugün tanışıp ve bugün evlenmeye karar veren bir çiftin fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma şu not düşüldü:'Evlilik yıl dönümümüzü 29'unda illaki kutlamak zorunda değiliz'29 Şubat tarihinde nikah kıyan başka bir çift olan Duygu ve Hakan Baran Çil oldu. Günü seçtikten sonra durumu fark ettiğini belirten gelin "Öncelikle çok heyecanlıyım. 29 Şubat'ı seçtikten sonra fark ettim bu durumu ama bizim için düğün tarihi, gün ve ay önemli olmadı. Bunu çokta kafaya takmadık. Tabii evlilik yıl dönümümüzü 29'unda illaki kutlamak zorunda değiliz, 28'inde kutlarız. Asla kaçışı yok" dedi.Evlenmek isteyen çiftler evlilik yıldönümlerini 4 yılda bir kutlamamak için 29 Şubat tarihinde nikah kıymak istemiyorlar.Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 29 Şubat'ta, nikah sayılarında ciddi oranda düşüş yaşandı. Bazı evlendirme dairelerinde 29 Şubat tarihinde yalnızca 1 nikah kıyılırken, bazılarında ise 5-6 nikah kıyıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240229/nikah-masasinda-artik-yil-sessizligi-salonlar-bos-kaldi-1081213899.html

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