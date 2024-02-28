https://sputniknews.com.tr/20240228/uzmanlardan-dogu-icin-deprem-uyarisi-en-riskli-bolum-orasi-1081159002.html

Uzmanlardan Doğu için deprem uyarısı: 'En riskli bölüm orası'

Uzmanlardan Doğu için deprem uyarısı: 'En riskli bölüm orası'

Sputnik Türkiye

Uzmanlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde olası bir depreme karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu. Bingöl'de de 6'nın üzerinde bir depremin beklendiği... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T00:24+0300

2024-02-28T00:24+0300

2024-02-28T00:27+0300

türkiye

doğu

doğu anadolu fay hattı

deprem

deprem

dicle üniversitesi

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, deprem gerçeğinin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.Gelecek süreçte de özellikle fay hatlarının sıkışması sonucu oluşacak kırılmaların sonunda da depremlerin meydana geleceğini ifade eden Kavak, Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere özellikle Bingöl ve çevresinin enerjinin biriktiği alanlar arasında bulunduğunu aktardı.'Bingöl'de de 6'nın üzerinde bir deprem bekleniyor'Kavak, "Önümüzdeki süreçte Hakkari'de depremler gerçekleşecektir. Kahramanmaraş ve Malatya'dan Bingöl'e doğru bir enerji transferi gerçekleşti. Bingöl'de de 6'nın üzerinde bir deprem bekleniyor" dedi.Depremin ne zaman ve ne şekilde olacağının tespit edilemeyeceğini ancak sıkışmalar olduğunu ve enerji transferi gerçekleştiğinin belirlendiğini dile getiren Kavak, burada da depremin gerçekleştiği yerden çok yansımalarının önem kazandığına işaret etti.Kavak, depreme dayanıklı yapılar ve uygun teknikte yerleşim yerlerinin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, bu sayede yaşanacak depremlerin etkisinin de daha hafif hissedileceğini belirtti.Doğu ve Güneydoğu'nun sürekli depremlere maruz kalınan bir alan olduğunu ifade eden Kavak, "Afetler insanı öldürmez, insanları öldüren kötü yapılan binalardır. Eğer önlemimizi alırsak, binaları uygun teknikte yaparsak, yapıların etkilenmesi minimuma düşecek, 8 veya 9 büyüklüğündeki depreme maruz kalındığı takdirde bile etkileşim minimum düzeyde olacaktır. Her dakika, her saniye depreme hazır olmamız lazım" diye konuştu.'Doğu Anadolu Fay Zonu'nda en riskli bölüm Gökdere ile Bingöl arası'Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy da merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu'nda esas aktivitenin başladığının ilk belirtisi olduğunu ifade etti.Sonrasında 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığına işaret eden Aksoy, bu depremlerden sonra başlayan artçıların sayısının 40 bine ulaştığını aktardı.Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Bingöl'ün Karlıova ilçesi yakınlarında birleştiğini vurgulayan Aksoy, Gürün, Darende, Malatya'nın Pütürge ilçesi çevresinde, Yeşilyurt bölgesinde ikinci olarak da Kahramanmaraş Göksun'dan Adana'ya doğru inen Doğu Anadolu Fay Zonu'nda, 6 Şubat 2023'teki depremlere bağlı olarak çok sayıda artçı deprem yaşandığını dile getirdi.Aksoy, bu fay zonunun güney kolunun devamında Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman Çelikhan civarlarında ve Malatya ile Adıyaman'ın Sincik ilçesi arasında meydana gelen artçı sarsıntıların da bir süre daha kendini hissettireceğini söyledi.Doğu Anadolu Fay Zonu'ndaki Elazığ'ın kuzey doğusu olan Palu'dan sonra Bingöl'e kadar olan bölümde kırılmayan bir bölüm olduğunu, bunun da risk taşıdığını öngördüklerini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:Aksoy, Bingöl Karlıova'da hem Kuzey Anadolu Fay Zonu hem de Doğu Anadolu Fay Zonu'ndan kaynaklanan deprem riskinin daha fazla olduğunu belirterek, şöyle dedi:

https://sputniknews.com.tr/20240227/canakkalede-bir-deprem-daha-38-buyuklugunde-1081158114.html

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