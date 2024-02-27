https://sputniknews.com.tr/20240227/canakkalede-bir-deprem-daha-38-buyuklugunde-1081158114.html
Çanakkale Biga'da ikinci deprem
Çanakkale Biga'da ikinci deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Çanakkale Biga'da saat 22.52'de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T23:08+0300
2024-02-27T23:08+0300
2024-02-27T23:16+0300
çanakkale
deprem
son dakika
türkiye
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03bb4ca0b8581713ad11f7f10836bfaf.jpg
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yaşanan 4.6 büyüklüğünde depremin ardından yine Biga'da saat 22.52'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 7.19 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240227/canakkalede-deprem-1081145069.html
çanakkale
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_43b632effbf502fdb308a7435152d93a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale deprem, çanakkale biga deprem, son depremler
çanakkale deprem, çanakkale biga deprem, son depremler
Çanakkale Biga'da ikinci deprem
23:08 27.02.2024 (güncellendi: 23:16 27.02.2024)
AFAD, Çanakkale Biga'da saat 22.52'de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yaşanan 4.6 büyüklüğünde depremin ardından yine Biga'da saat 22.52'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.19 kilometre olarak ölçüldü.