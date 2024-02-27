https://sputniknews.com.tr/20240227/canakkalede-deprem-1081145069.html

Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de deprem

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T16:16+0300

2024-02-27T16:16+0300

2024-02-27T16:39+0300

türkiye

deprem

çanakkale

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.'Olumsuz bir durum yok'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Yerlikaya, “An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240227/yunan-profesor-de-uyardi-istanbulda-buyuk-bir-deprem-bekliyoruz-1081133761.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, çanakkale