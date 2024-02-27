https://sputniknews.com.tr/20240227/canakkalede-deprem-1081145069.html
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
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Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T16:16+0300
2024-02-27T16:16+0300
2024-02-27T16:39+0300
türkiye
deprem
çanakkale
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.'Olumsuz bir durum yok'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Yerlikaya, “An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/yunan-profesor-de-uyardi-istanbulda-buyuk-bir-deprem-bekliyoruz-1081133761.html
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deprem, çanakkale
Çanakkale'de deprem
16:16 27.02.2024 (güncellendi: 16:39 27.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Yerlikaya, “An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.” dedi.