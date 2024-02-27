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https://sputniknews.com.tr/20240227/yunan-profesor-de-uyardi-istanbulda-buyuk-bir-deprem-bekliyoruz-1081133761.html
Yunan profesör de uyardı: 'İstanbul'da büyük bir deprem bekliyoruz'
Yunan profesör de uyardı: 'İstanbul'da büyük bir deprem bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Dinamik Tektonikler ve Uygulamalı Jeoloji Profesörü ve Deprem Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Profesör Efthymios Lekkas, birçok sismoloğun İstanbul'da büyük... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T13:00+0300
2024-02-27T13:00+0300
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İstanbul'daki deprem beklentilerine ilişkin tahminlerle ilgili olarak Yunan Radyo Televizyonu'na (ERT) demeç veren Profesör Lekkas, Hazar'dan başlayıp Ege Denizi'nde son bulan bin 300 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış ve büyük bir depreme yol açmamış tek bir parçanın bulunduğunu ve bunun da İstanbul'un güneyindeki sualtı bölgesinde yer aldığını dile getirdi.Büyük İstanbul depremi beklentileri ile ilgili tahminlerin artık sadece Türk sismologlara ait tahminlerle sınırlı kalmadığını ve dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerin de tahminleriyle örtüştüğünü belirtek Lekkas, İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimize dair bir kesinlik olduğunun altını çizdi.'Ayasofya'nın kırılganlığı yüksek'Statik yükleme ile deprem olmadan bile bir tür kırılganlık ortaya çıktığının altını çizen Lekkas, "İstanbul'daki evlerin üçte biri deprem yönetmeliği olmayan eski yapılar, yalnızca üçte biri deprem yönetmeliği olan modern yapılar" diyerek nüfus birikimi ve yoğunluğu nedeniyle riskin çok yüksek olduğunu düşündüğünü dile getirdi.Daha geçen yıl Antakya ve çevresinde yeni yapılara bile ne olduğunu gördüklerinin altını çizen Lekkas, İstanbul'un havaalanına doğru uzanan yapıların da güvensiz olduğunu belirtti. Ayasofya Camii ile ilgili bir soruya yanıt olarak da Lekkas, yapının tehlikede olduğunu vurguladı.'Yunanistan'ı etkileyebilir de etkilemeyebilir de' Söz konusu fayın Yunanistan anakarasına değil, ancak Ege Denizi'nde bir izdüşümü olduğunu dile getiren Lekkas İstanbul'da yaşanması muhtemel bir depremin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceğini sorusuna ise şu cümlelerle yanıt verdi:Yunanistandaki yapılar ile Türkiye'deki yapılar arasında bir karşılaştırma yapılamayacağını "İnşaat konusunda gece ile gündüz kadar farklıyız" diyen Lekkas, Yunanistan'da kamu binalarının çok iyi durumda olduğunu ve kurumsal zorunlu denetimin oldukça geliştiğini ifade etti.'Erdoğan'ın kendisi de deprem üzerinden kampanya yürütüyor'İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimiz kesinleşmiş durumda olduğunu defaatle zikreden Lekkas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de deprem üzerinden kampanya yürütüyor ve kendi adayının İstanbul'da olası bir sismik felaketle başa çıkabilecek kapasitede olduğunu söylüyor. Yani anlıyorsunuz ki İstanbul'da, 20 milyonluk bir şehir olduğu için, nüfusun çok yüksek bir riski var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240205/prof-dr-naci-gorurden-muhtemel-istanbul-depremi-uyarisi-etkisi-11-kentten-cok-daha-fazla-olur-1080415952.html
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Yunan profesör de uyardı: 'İstanbul'da büyük bir deprem bekliyoruz'

13:00 27.02.2024
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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Dinamik Tektonikler ve Uygulamalı Jeoloji Profesörü ve Deprem Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Profesör Efthymios Lekkas, birçok sismoloğun İstanbul'da büyük bir depremin yakın olduğu yönündeki değerlendirmesini yineledi.
İstanbul'daki deprem beklentilerine ilişkin tahminlerle ilgili olarak Yunan Radyo Televizyonu'na (ERT) demeç veren Profesör Lekkas, Hazar'dan başlayıp Ege Denizi'nde son bulan bin 300 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış ve büyük bir depreme yol açmamış tek bir parçanın bulunduğunu ve bunun da İstanbul'un güneyindeki sualtı bölgesinde yer aldığını dile getirdi.
Büyük İstanbul depremi beklentileri ile ilgili tahminlerin artık sadece Türk sismologlara ait tahminlerle sınırlı kalmadığını ve dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerin de tahminleriyle örtüştüğünü belirtek Lekkas, İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimize dair bir kesinlik olduğunun altını çizdi.

'Ayasofya'nın kırılganlığı yüksek'

Statik yükleme ile deprem olmadan bile bir tür kırılganlık ortaya çıktığının altını çizen Lekkas, "İstanbul'daki evlerin üçte biri deprem yönetmeliği olmayan eski yapılar, yalnızca üçte biri deprem yönetmeliği olan modern yapılar" diyerek nüfus birikimi ve yoğunluğu nedeniyle riskin çok yüksek olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
Daha geçen yıl Antakya ve çevresinde yeni yapılara bile ne olduğunu gördüklerinin altını çizen Lekkas, İstanbul'un havaalanına doğru uzanan yapıların da güvensiz olduğunu belirtti.
Ayasofya Camii ile ilgili bir soruya yanıt olarak da Lekkas, yapının tehlikede olduğunu vurguladı.

'Yunanistan'ı etkileyebilir de etkilemeyebilir de'

Söz konusu fayın Yunanistan anakarasına değil, ancak Ege Denizi'nde bir izdüşümü olduğunu dile getiren Lekkas İstanbul'da yaşanması muhtemel bir depremin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceğini sorusuna ise şu cümlelerle yanıt verdi:

Evet, 1999'da depremin doğrudan etkisi vardı ve Türkiye'deki depremden 20 gün sonra Yunanistan'da Atina'da bir deprem oldu. Ancak şimdi korelasyon tam ve iki yönlü değil, zira depremin ne zaman olacağını, dinamik ve geometrik olarak hangi özelliklere sahip olacağını görmemiz gerekiyor. Böylece Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceğini görebiliriz. Etkileyebilir de etkilemeyebilir de ama bunu depreme bağlı olarak göreceğiz.

Yunanistandaki yapılar ile Türkiye'deki yapılar arasında bir karşılaştırma yapılamayacağını "İnşaat konusunda gece ile gündüz kadar farklıyız" diyen Lekkas, Yunanistan'da kamu binalarının çok iyi durumda olduğunu ve kurumsal zorunlu denetimin oldukça geliştiğini ifade etti.

'Erdoğan'ın kendisi de deprem üzerinden kampanya yürütüyor'

İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimiz kesinleşmiş durumda olduğunu defaatle zikreden Lekkas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de deprem üzerinden kampanya yürütüyor ve kendi adayının İstanbul'da olası bir sismik felaketle başa çıkabilecek kapasitede olduğunu söylüyor. Yani anlıyorsunuz ki İstanbul'da, 20 milyonluk bir şehir olduğu için, nüfusun çok yüksek bir riski var" dedi.
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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Prof. Dr. Naci Görür'den muhtemel İstanbul depremi uyarısı: 'Etkisi 11 kentten çok daha fazla olur'
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