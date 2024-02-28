https://sputniknews.com.tr/20240228/tramvay-yayaya-carpti-seferler-durdu-1081181784.html
İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Topkapı’da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T15:33+0300
2024-02-28T15:33+0300
2024-02-28T16:05+0300
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tramvay
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İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/kadikoyde-torununu-kurtarmak-isterken-tramvayin-altinda-kalan-kadin-oldu-1080559890.html
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istanbul, tramvay
İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi
15:33 28.02.2024 (güncellendi: 16:05 28.02.2024)
İstanbul Topkapı’da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.