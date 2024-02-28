https://sputniknews.com.tr/20240228/tramvay-yayaya-carpti-seferler-durdu-1081181784.html

İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Topkapı’da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T15:33+0300

2024-02-28T15:33+0300

2024-02-28T16:05+0300

türkiye

istanbul

tramvay

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İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

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