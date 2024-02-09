https://sputniknews.com.tr/20240209/kadikoyde-torununu-kurtarmak-isterken-tramvayin-altinda-kalan-kadin-oldu-1080559890.html

Kadıköy'de torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalan kadın öldü

Kadıköy'de torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalan kadın öldü

İstanbul Kadıköy'de bir kadın, tramvay hattına giren 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken ağır yaralanan İlgün Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T06:45+0300

2024-02-09T06:45+0300

2024-02-09T06:45+0300

türkiye

kadıköy

tramvay

ölüm

istanbul

torun

babaanne

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Kadıköy Osmanağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki Kadıköy-Moda tramvay hattında 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgün Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Torunu ise hafif yaralandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.Görgü tanığı Ayhan Erek, çocuğun aniden tramvayın önüne fırladığını, babaannesinin de kurtarmak için çocuğu yana ittiğini anlattı.

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