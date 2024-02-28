https://sputniknews.com.tr/20240228/tolga-savacinin-vasiyeti-ortaya-cikti-1081180827.html
Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Savacı, uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen'le Amerika Birleşik... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T15:21+0300
2024-02-28T15:21+0300
2024-02-28T15:21+0300
yaşam
tolga savacı
oyuncu
vasiyet
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081180540_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_62ae415c9c10d1deb920e1efd3e8c5bd.jpg
Sinema oyuncusu Tolga Savacı kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230905/oyuncu-mustafa-uzunyilmaz-kalp-krizi-gecirdi-1075196926.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081180540_0:0:473:354_1920x0_80_0_0_f29589705e58e2b6355936c7876f1efd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tolga savacı, oyuncu, vasiyet
tolga savacı, oyuncu, vasiyet
Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
Sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Savacı, uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen'le Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşıyordu. Oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı.
Sinema oyuncusu Tolga Savacı kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.
Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı.
Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.