https://sputniknews.com.tr/20230905/oyuncu-mustafa-uzunyilmaz-kalp-krizi-gecirdi-1075196926.html

Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi

Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi

Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz‘ın kalbine stent takıldı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T09:59+0300

2023-09-05T09:59+0300

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yaşam

oyuncu

kalp krizi

hastane

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'Geniş Aile', 'Kaygısızlar' ve 'Gülşen Abi' dizilerle tanınan ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bayrampaşa'daki bir hastanede tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz‘ın kalbine stent takıldı.2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Kız Kardeşim filminde hayat verdiği 'Kazım' rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan usta oyuncu, 'Geniş Aile' dizisinde oynadığı 'Kahveci Devir Abi'nin, 'Her Daim' repliğiyle hafızalarda yer etmişti. Uzunyılmaz‘ın hastanede tedavisi sürüyor.

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oyuncu, kalp krizi, hastane