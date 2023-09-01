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https://sputniknews.com.tr/20230901/dilan-cicek-denizden-oguzhan-koc-yaniti-tanimiyorum-1075101430.html
Dilan Çiçek Deniz'den ‘Oğuzhan Koç’ yanıtı: Tanımıyorum
Dilan Çiçek Deniz'den ‘Oğuzhan Koç’ yanıtı: Tanımıyorum
Kısa bir süre önce Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz, Bozcaada'da bir mekanda görüntülendi. İsminin Oğuzhan Koç ile anılmasının ardından... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T10:56+0300
2023-09-01T10:56+0300
yaşam
oğuzhan koç
aşk
şarkıcı
oyuncu
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Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir süre önce ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz, isminin Oğuzhan Koç ile gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı.Haberleri yalanlayan ünlü isim, "Sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230831/mehmet-aslantugun-sevgilisi-oldugu-iddialarini-dogruladi-dedikodular-asilsiz-degildir-1075077863.html
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oğuzhan koç , aşk, şarkıcı, oyuncu
oğuzhan koç , aşk, şarkıcı, oyuncu

Dilan Çiçek Deniz'den ‘Oğuzhan Koç’ yanıtı: Tanımıyorum

10:56 01.09.2023
© Sosyal medyaDilan Çiçek Deniz
Dilan Çiçek Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© Sosyal medya
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Kısa bir süre önce Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz, Bozcaada'da bir mekanda görüntülendi. İsminin Oğuzhan Koç ile anılmasının ardından Deniz, açıklamalarda bulundu.
Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir süre önce ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz, isminin Oğuzhan Koç ile gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı.
Haberleri yalanlayan ünlü isim, "Sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.
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