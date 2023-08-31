https://sputniknews.com.tr/20230831/mehmet-aslantugun-sevgilisi-oldugu-iddialarini-dogruladi-dedikodular-asilsiz-degildir-1075077863.html

Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi olduğu iddialarını doğruladı: 'Dedikodular asılsız değildir'

Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi olduğu iddialarını doğruladı: 'Dedikodular asılsız değildir'

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ’un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu sosyal medya hesabından... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T13:03+0300

2023-08-31T13:03+0300

2023-08-31T13:03+0300

yaşam

mehmet aslantuğ

arzum onan

ihanet

sevgili

paylaşım

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Ünlü çift Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs sabahı ele ele girdikleri mahkeme salonundan ele el çıkarak sonlandırmış, haklarında çıkan iddialara verdikleri duygu yüklü cevaplarla da bir süre gündemden düşmemişti.Oyuncu Aslantuğ’un hakkında çıkan 'ihanet' iddialarının ardından bu kez Pınar Şipaloğlu ile birlikte olduğu öne sürüldü. Şipaloğlu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise iddiaları doğruladı.Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Şipaloğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi… Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230829/arzum-onan-ile-bosanan-mehmet-aslantug-son-noktayi-koydu-ayrilmayi-ben-istemedim-1075011922.html

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