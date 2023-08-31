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Memur- emekli zam oranı belli oldu
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https://sputniknews.com.tr/20230831/mehmet-aslantugun-sevgilisi-oldugu-iddialarini-dogruladi-dedikodular-asilsiz-degildir-1075077863.html
Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi olduğu iddialarını doğruladı: 'Dedikodular asılsız değildir'
Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi olduğu iddialarını doğruladı: 'Dedikodular asılsız değildir'
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ’un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu sosyal medya hesabından... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
mehmet aslantuğ
arzum onan
ihanet
sevgili
paylaşım
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Ünlü çift Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs sabahı ele ele girdikleri mahkeme salonundan ele el çıkarak sonlandırmış, haklarında çıkan iddialara verdikleri duygu yüklü cevaplarla da bir süre gündemden düşmemişti.Oyuncu Aslantuğ’un hakkında çıkan 'ihanet' iddialarının ardından bu kez Pınar Şipaloğlu ile birlikte olduğu öne sürüldü. Şipaloğlu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise iddiaları doğruladı.Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Şipaloğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi… Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/arzum-onan-ile-bosanan-mehmet-aslantug-son-noktayi-koydu-ayrilmayi-ben-istemedim-1075011922.html
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mehmet aslantuğ sevgilisi, pınar şipaloğlu kim, pınar şipaloğlu kimdir, mehmet aslantuğ arzum onan'ı aldattı mı
mehmet aslantuğ sevgilisi, pınar şipaloğlu kim, pınar şipaloğlu kimdir, mehmet aslantuğ arzum onan'ı aldattı mı

Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi olduğu iddialarını doğruladı: 'Dedikodular asılsız değildir'

13:03 31.08.2023
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Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Twitter/ STAR TV
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Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ’un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu sosyal medya hesabından “Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir” mesajını paylaştı.
Ünlü çift Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs sabahı ele ele girdikleri mahkeme salonundan ele el çıkarak sonlandırmış, haklarında çıkan iddialara verdikleri duygu yüklü cevaplarla da bir süre gündemden düşmemişti.
Oyuncu Aslantuğ’un hakkında çıkan 'ihanet' iddialarının ardından bu kez Pınar Şipaloğlu ile birlikte olduğu öne sürüldü. Şipaloğlu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise iddiaları doğruladı.
Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Şipaloğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi… Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu açıkladı.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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