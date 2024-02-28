https://sputniknews.com.tr/20240228/subatta-da-kar-beklentisi-karsilanmadi-mart-ayinda-kar-var-mi-1081168787.html

Şubat'ta da kar beklentisi karşılanmadı: Mart ayında kar var mı?

Şubat'ta da kar beklentisi karşılanmadı: Mart ayında kar var mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye sıcak bir kış geçiyor. Özellikle batı kentlerinde kar beklentisi henüz karşılanmazken mart ayının nasıl geçeceği merak konusu. Kandilli Rasathanesi... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T11:02+0300

2024-02-28T11:02+0300

2024-02-28T11:02+0300

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek mart başta olmak üzere bahar aylarının hava durumu tahminlerini anlattı.'Mart sıcak geçecek'Hürriyet gazetesine konuşan Tek, şunları söyledi:Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi.Mart'ta kar ihtimali var mı?Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söyledi, “Çok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var” dedi.

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hava durumu, mart, kar, sıcak hava, soğuk hava, türkiye, sağanak