Şubat'ta da kar beklentisi karşılanmadı: Mart ayında kar var mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ramazan pidesi 15 lira oldu: 'Bu shrinkflasyon ötesi bir durum'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:34
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın evinde kazanma rekoru
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar enflasyonu düşürür mü?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li asker anlattı: Rusya, dronlarla avlıyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
19:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:38
7 dk
SESLİ HABER
Ekvador lideri Noboa: Rusya haklı
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Belçikalı çiftçiler polis barikatını kaldırdı
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Putin, Erdoğan’ın sahip olduğu otoriteye vurgu yaptı
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlık özel
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240228/subatta-da-kar-beklentisi-karsilanmadi-mart-ayinda-kar-var-mi-1081168787.html
Şubat'ta da kar beklentisi karşılanmadı: Mart ayında kar var mı?
Şubat'ta da kar beklentisi karşılanmadı: Mart ayında kar var mı?
Sputnik Türkiye
Türkiye sıcak bir kış geçiyor. Özellikle batı kentlerinde kar beklentisi henüz karşılanmazken mart ayının nasıl geçeceği merak konusu. Kandilli Rasathanesi... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T11:02+0300
2024-02-28T11:02+0300
yaşam
hava durumu
mart
kar
sıcak hava
soğuk hava
türkiye
sağanak
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080111574_0:299:2730:1835_1920x0_80_0_0_5722c4cce0d39c8938db1e0e109658b8.jpg
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek mart başta olmak üzere bahar aylarının hava durumu tahminlerini anlattı.'Mart sıcak geçecek'Hürriyet gazetesine konuşan Tek, şunları söyledi:Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi.Mart'ta kar ihtimali var mı?Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söyledi, “Çok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230727/guterres-kuresel-isinma-donemi-sona-erdi-kuresel-kaynama-donemi-geldi-1074071105.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080111574_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b5e58edc71e7201d4b4072a2a18ce74e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hava durumu, mart, kar, sıcak hava, soğuk hava, türkiye, sağanak
hava durumu, mart, kar, sıcak hava, soğuk hava, türkiye, sağanak

Şubat'ta da kar beklentisi karşılanmadı: Mart ayında kar var mı?

11:02 28.02.2024
© AA / Kadir ArslanAnkara güne karla uyandı, İstanbul'da kar kapıda
Ankara güne karla uyandı, İstanbul'da kar kapıda - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AA / Kadir Arslan
Abone ol
Türkiye sıcak bir kış geçiyor. Özellikle batı kentlerinde kar beklentisi henüz karşılanmazken mart ayının nasıl geçeceği merak konusu. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Sıcak ve yağışlı bir mart ayı yaşanacak. Kar ihtimali zayıf" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek mart başta olmak üzere bahar aylarının hava durumu tahminlerini anlattı.

'Mart sıcak geçecek'

Hürriyet gazetesine konuşan Tek, şunları söyledi:
“Mart ayı sıcaklıklar açısından ortalamanın üzerinde geçecek. Sıcak bir mart ayı bizi bekliyor. Sıcak günlerin sayısı daha fazla, soğuk günlerin sayısı az olacak. Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.”
Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi.

Mart'ta kar ihtimali var mı?

Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söyledi, “Çok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
DÜNYA
Guterres: Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi
27 Temmuz 2023, 18:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала