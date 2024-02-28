https://sputniknews.com.tr/20240228/subatta-da-kar-beklentisi-karsilanmadi-mart-ayinda-kar-var-mi-1081168787.html
Şubat'ta da kar beklentisi karşılanmadı: Mart ayında kar var mı?
Şubat'ta da kar beklentisi karşılanmadı: Mart ayında kar var mı?
Sputnik Türkiye
Türkiye sıcak bir kış geçiyor. Özellikle batı kentlerinde kar beklentisi henüz karşılanmazken mart ayının nasıl geçeceği merak konusu. Kandilli Rasathanesi... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T11:02+0300
2024-02-28T11:02+0300
2024-02-28T11:02+0300
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek mart başta olmak üzere bahar aylarının hava durumu tahminlerini anlattı.'Mart sıcak geçecek'Hürriyet gazetesine konuşan Tek, şunları söyledi:Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi.Mart'ta kar ihtimali var mı?Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söyledi, “Çok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230727/guterres-kuresel-isinma-donemi-sona-erdi-kuresel-kaynama-donemi-geldi-1074071105.html
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hava durumu, mart, kar, sıcak hava, soğuk hava, türkiye, sağanak
hava durumu, mart, kar, sıcak hava, soğuk hava, türkiye, sağanak
Şubat'ta da kar beklentisi karşılanmadı: Mart ayında kar var mı?
Türkiye sıcak bir kış geçiyor. Özellikle batı kentlerinde kar beklentisi henüz karşılanmazken mart ayının nasıl geçeceği merak konusu. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Sıcak ve yağışlı bir mart ayı yaşanacak. Kar ihtimali zayıf" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek mart başta olmak üzere bahar aylarının hava durumu tahminlerini anlattı.
Hürriyet gazetesine konuşan Tek, şunları söyledi:
“Mart ayı sıcaklıklar açısından ortalamanın üzerinde geçecek. Sıcak bir mart ayı bizi bekliyor. Sıcak günlerin sayısı daha fazla, soğuk günlerin sayısı az olacak. Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.”
Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi.
Mart'ta kar ihtimali var mı?
Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söyledi, “Çok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var” dedi.