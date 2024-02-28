https://sputniknews.com.tr/20240228/sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslarda-azaltma-canakkale-bogazi-icin-kapanma-karari-1081192674.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sis dolayısıyla nedeniyle yüzde 10 azaltma kararı alınırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T18:34+0300
2024-02-28T18:34+0300
2024-02-28T18:37+0300
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çanakkale boğazı
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Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı aldı.Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240228/istanbulda-sis-engeli-ucaklar-inis-yapamadi-gemi-trafigi-cift-yonlu-durduruldu-1081167937.html
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sabiha gökçen havaalanı, çanakkale boğazı, iptal
sabiha gökçen havaalanı, çanakkale boğazı, iptal
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı
18:34 28.02.2024 (güncellendi: 18:37 28.02.2024)
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sis dolayısıyla nedeniyle yüzde 10 azaltma kararı alınırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine çift yönde geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı aldı.
Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı.
"İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı" denildi.