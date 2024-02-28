https://sputniknews.com.tr/20240228/sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslarda-azaltma-canakkale-bogazi-icin-kapanma-karari-1081192674.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı

Sputnik Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sis dolayısıyla nedeniyle yüzde 10 azaltma kararı alınırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T18:34+0300

2024-02-28T18:34+0300

2024-02-28T18:37+0300

sabiha gökçen havaalanı

çanakkale boğazı

iptal

türkiye

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Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı aldı.Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240228/istanbulda-sis-engeli-ucaklar-inis-yapamadi-gemi-trafigi-cift-yonlu-durduruldu-1081167937.html

sabiha gökçen havaalanı

çanakkale boğazı

türkiye

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sabiha gökçen havaalanı, çanakkale boğazı, iptal