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İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
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İstanbul'da sis engeli: Uçaklar iniş yapamadı, gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul'da sis engeli: Uçaklar iniş yapamadı, gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sis etkili oluyor. Gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. Sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.Gemi trafiği çift yönlü askıya alındıİstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.Uçaklar iniş yapamadıİstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı.Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.
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İstanbul'da sis engeli: Uçaklar iniş yapamadı, gemi trafiği çift yönlü durduruldu

10:16 28.02.2024 (güncellendi: 10:20 28.02.2024)
© AAİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da sis etkili oluyor. Gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. Sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Uçaklar iniş yapamadı

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.
Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı.
Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.
Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.
Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.
İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.
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