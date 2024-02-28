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Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Güney Amerika'daki ortaklarına destek sağlamaya hazır
Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Güney Amerika'daki ortaklarına destek sağlamaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'nın Güney Amerikalı dostlarına, mümkün olan her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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Nikaragua'nın başkenti Managua'da Nikaragua, Küba, Venezüella ve Bolivya temsilcileriyle güvenlik konularında istişarelerde bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'nın Güney Amerikalı dostlarına, mümkün olan her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, ‘görüşmede bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, egemen devletlerin iç işlerine dış müdahaleye karşı alınacak önlemlerin ayrıntılı olarak ele alındığı’ kaydedildi.Patruşev’in “Güney Amerika ve Karayipler'deki kilit ortaklarımızla dostane bağların geliştirilmesi, Moskova'nın temel uluslararası öncelikleri arasında yer almaya devam ediyor” dediği aktarılarak, şu ifadelerine yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240227/eski-pentagon-calisanindan-rusyaya-yonelik-sozleri-nedeni-ile-stoltenbergi-gorevden-alma-cagrisi-1081157173.html
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rusya, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, nikaragua, moskova, moskova, küba, venezuela, venezüella

Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Güney Amerika'daki ortaklarına destek sağlamaya hazır

00:14 28.02.2024
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'nın Güney Amerikalı dostlarına, mümkün olan her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Nikaragua'nın başkenti Managua'da Nikaragua, Küba, Venezüella ve Bolivya temsilcileriyle güvenlik konularında istişarelerde bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'nın Güney Amerikalı dostlarına, mümkün olan her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, ‘görüşmede bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, egemen devletlerin iç işlerine dış müdahaleye karşı alınacak önlemlerin ayrıntılı olarak ele alındığı’ kaydedildi.
Patruşev’in “Güney Amerika ve Karayipler'deki kilit ortaklarımızla dostane bağların geliştirilmesi, Moskova'nın temel uluslararası öncelikleri arasında yer almaya devam ediyor” dediği aktarılarak, şu ifadelerine yer verildi:
“Bu bölgenin Rusya için önemi hızla artıyor. Güney Amerika'nın gerçek egemenliği ve dünya sahnesindeki yeri için verilen mücadelenin ön saflarında yer alanlar bu ülkelerdir. Kendi açımızdan Güney Amerikalı dostlarımıza tam ve kapsamlı destek vermeye hazırız. Uluslararası platformlarda koordinasyonumuzu güçlendirmek gerekiyor. Omuz omuza devletlerin egemen eşitliğini, hukukun üstünlüğünü, güvenliğin bölünmezliğini, içişlerine müdahalenin kabul edilemezliğini savunmak ve hukuka aykırı yaptırım baskılarına karşı mücadele etmek gerekiyor.”
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