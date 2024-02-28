https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-guvenlik-konseyi-moskova-guney-amerikadaki-ortaklarina-destek-saglamaya-hazir-1081159039.html

Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Güney Amerika'daki ortaklarına destek sağlamaya hazır

Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Güney Amerika'daki ortaklarına destek sağlamaya hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'nın Güney Amerikalı dostlarına, mümkün olan her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T00:14+0300

2024-02-28T00:14+0300

2024-02-28T00:14+0300

dünya

rusya

nikolay patruşev

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

nikaragua

moskova

moskova

küba

venezuela

venezüella

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Nikaragua'nın başkenti Managua'da Nikaragua, Küba, Venezüella ve Bolivya temsilcileriyle güvenlik konularında istişarelerde bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'nın Güney Amerikalı dostlarına, mümkün olan her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, ‘görüşmede bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, egemen devletlerin iç işlerine dış müdahaleye karşı alınacak önlemlerin ayrıntılı olarak ele alındığı’ kaydedildi.Patruşev’in “Güney Amerika ve Karayipler'deki kilit ortaklarımızla dostane bağların geliştirilmesi, Moskova'nın temel uluslararası öncelikleri arasında yer almaya devam ediyor” dediği aktarılarak, şu ifadelerine yer verildi:

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rusya

nikaragua

moskova

küba

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rusya, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, nikaragua, moskova, moskova, küba, venezuela, venezüella