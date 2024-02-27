https://sputniknews.com.tr/20240227/eski-pentagon-calisanindan-rusyaya-yonelik-sozleri-nedeni-ile-stoltenbergi-gorevden-alma-cagrisi-1081157173.html
Eski Pentagon çalışanından Rusya’ya yönelik sözleri nedeni ile Stoltenberg’i görevden alma çağrısı
Eski Pentagon çalışanından Rusya’ya yönelik sözleri nedeni ile Stoltenberg’i görevden alma çağrısı
Sputnik Türkiye
Eski Pentagon yetkilisi Steven Brien, Ukrayna’nın NATO'dan alacağı F-16 savaş uçaklarını 'Rusya içindeki' askeri hedeflere karşı kullanmakta özgür olacağı... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T21:45+0300
2024-02-27T21:45+0300
2024-02-27T21:45+0300
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Asistanı Brien, Asia Times için kaleme aldığı bir makalede Ukrayna’nın NATO'dan alacağı F-16 savaş uçaklarını 'Rusya içindeki' askeri hedeflere karşı kullanmakta özgür olacağı mesajını veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görevden alınması çağrısı yaptı.“Eski Norveç Başbakanı ve şimdiki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çok geç olmadan hemen görevden alınması gerekiyor” ifadelerini kullanan Brien, Stoltenberg’in açıklamalarının İttifakın savaş ilan etmesi anlamına geldiğini savundu. ABD’li uzman ayrıca bu mantıksız ve tehlikeli hareketin bir an önce durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.Brien, “Eğer görevde kalmasına izin verilirse bu kişi, NATO’yu nükleer silahlar da içerebilecek bir Avrupa savaşına sürükleyecek. Stoltenberg her şeyden önce NATO’nun saldırı değil savunma amaçlı bir ittifak olduğunun farkında değil” diye sözlerini tamamladı.Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın NATO ile doğrudan askeri çatışma istemediğini, ancak birilerinin bunu istemesi durumunda Rusya’nın da hazır olacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/stoltenbergden-ukraynaya-asker-gonderilecek-mi-sorusuna-yanit-1081146954.html
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pentagon, rusya, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, steven brien, f-16, f-16
Eski Pentagon çalışanından Rusya’ya yönelik sözleri nedeni ile Stoltenberg’i görevden alma çağrısı
Eski Pentagon yetkilisi Steven Brien, Ukrayna’nın NATO'dan alacağı F-16 savaş uçaklarını 'Rusya içindeki' askeri hedeflere karşı kullanmakta özgür olacağı mesajını veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görevden alınması çağrısında bulundu.
Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Asistanı Brien, Asia Times için kaleme aldığı bir makalede Ukrayna’nın NATO'dan alacağı F-16 savaş uçaklarını 'Rusya içindeki' askeri hedeflere karşı kullanmakta özgür olacağı mesajını veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görevden alınması çağrısı yaptı.
“Eski Norveç Başbakanı ve şimdiki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çok geç olmadan hemen görevden alınması gerekiyor” ifadelerini kullanan Brien, Stoltenberg’in açıklamalarının İttifakın savaş ilan etmesi anlamına geldiğini savundu. ABD’li uzman ayrıca bu mantıksız ve tehlikeli hareketin bir an önce durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Brien, “Eğer görevde kalmasına izin verilirse bu kişi, NATO’yu nükleer silahlar da içerebilecek bir Avrupa savaşına sürükleyecek. Stoltenberg her şeyden önce NATO’nun saldırı değil savunma amaçlı bir ittifak olduğunun farkında değil” diye sözlerini tamamladı.
Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın NATO ile doğrudan askeri çatışma istemediğini, ancak birilerinin bunu istemesi durumunda Rusya’nın da hazır olacağını ifade etmişti.