Eski Pentagon çalışanından Rusya’ya yönelik sözleri nedeni ile Stoltenberg’i görevden alma çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye IQ sıralamasında geriye düştü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoranlarda ‘eko menü’ dönemi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma: Vatandaş fiyat algısını kaybetti
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Binalarda su yalıtımının önemi: Yapıların ömrünü 40 yıldan 80 yıla çıkarabilir
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump ile sistemi zorladığı için uğraşıyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Futbolculuktan cumhurbaşkanlığına uzanan bir lider portresi: Recep Tayyip Erdoğan 70 yaşında
18:27
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ramazan pidesi 15 lira oldu: 'Bu shrinkflasyon ötesi bir durum'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:34
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar enflasyonu düşürür mü?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li asker anlattı: Rusya, dronlarla avlıyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
19:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:38
7 dk
SESLİ HABER
Ekvador lideri Noboa: Rusya haklı
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Belçikalı çiftçiler polis barikatını kaldırdı
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Putin, Erdoğan’ın sahip olduğu otoriteye vurgu yaptı
20:48
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/eski-pentagon-calisanindan-rusyaya-yonelik-sozleri-nedeni-ile-stoltenbergi-gorevden-alma-cagrisi-1081157173.html
Eski Pentagon çalışanından Rusya’ya yönelik sözleri nedeni ile Stoltenberg’i görevden alma çağrısı
Eski Pentagon çalışanından Rusya’ya yönelik sözleri nedeni ile Stoltenberg’i görevden alma çağrısı
Sputnik Türkiye
Eski Pentagon yetkilisi Steven Brien, Ukrayna’nın NATO'dan alacağı F-16 savaş uçaklarını 'Rusya içindeki' askeri hedeflere karşı kullanmakta özgür olacağı... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T21:45+0300
2024-02-27T21:45+0300
ukrayna krizi
pentagon
rusya
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
steven brien
f-16
f-16
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077830690_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_9e25fac5264354a657229307328ec2b2.jpg
Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Asistanı Brien, Asia Times için kaleme aldığı bir makalede Ukrayna’nın NATO'dan alacağı F-16 savaş uçaklarını 'Rusya içindeki' askeri hedeflere karşı kullanmakta özgür olacağı mesajını veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görevden alınması çağrısı yaptı.“Eski Norveç Başbakanı ve şimdiki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çok geç olmadan hemen görevden alınması gerekiyor” ifadelerini kullanan Brien, Stoltenberg’in açıklamalarının İttifakın savaş ilan etmesi anlamına geldiğini savundu. ABD’li uzman ayrıca bu mantıksız ve tehlikeli hareketin bir an önce durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.Brien, “Eğer görevde kalmasına izin verilirse bu kişi, NATO’yu nükleer silahlar da içerebilecek bir Avrupa savaşına sürükleyecek. Stoltenberg her şeyden önce NATO’nun saldırı değil savunma amaçlı bir ittifak olduğunun farkında değil” diye sözlerini tamamladı.Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın NATO ile doğrudan askeri çatışma istemediğini, ancak birilerinin bunu istemesi durumunda Rusya’nın da hazır olacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/stoltenbergden-ukraynaya-asker-gonderilecek-mi-sorusuna-yanit-1081146954.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077830690_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a4378971f3920834b0a5a4376ccd8901.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pentagon, rusya, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, steven brien, f-16, f-16
pentagon, rusya, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, steven brien, f-16, f-16

Eski Pentagon çalışanından Rusya’ya yönelik sözleri nedeni ile Stoltenberg’i görevden alma çağrısı

21:45 27.02.2024
© AA / Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Eski Pentagon yetkilisi Steven Brien, Ukrayna’nın NATO'dan alacağı F-16 savaş uçaklarını 'Rusya içindeki' askeri hedeflere karşı kullanmakta özgür olacağı mesajını veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görevden alınması çağrısında bulundu.
Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Asistanı Brien, Asia Times için kaleme aldığı bir makalede Ukrayna’nın NATO'dan alacağı F-16 savaş uçaklarını 'Rusya içindeki' askeri hedeflere karşı kullanmakta özgür olacağı mesajını veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görevden alınması çağrısı yaptı.
“Eski Norveç Başbakanı ve şimdiki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çok geç olmadan hemen görevden alınması gerekiyor” ifadelerini kullanan Brien, Stoltenberg’in açıklamalarının İttifakın savaş ilan etmesi anlamına geldiğini savundu. ABD’li uzman ayrıca bu mantıksız ve tehlikeli hareketin bir an önce durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Brien, “Eğer görevde kalmasına izin verilirse bu kişi, NATO’yu nükleer silahlar da içerebilecek bir Avrupa savaşına sürükleyecek. Stoltenberg her şeyden önce NATO’nun saldırı değil savunma amaçlı bir ittifak olduğunun farkında değil” diye sözlerini tamamladı.
Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın NATO ile doğrudan askeri çatışma istemediğini, ancak birilerinin bunu istemesi durumunda Rusya’nın da hazır olacağını ifade etmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
Ukrayna krizi
Stoltenberg’den 'Ukrayna’ya asker gönderilecek mi?' sorusuna yanıt
17:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала